Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại phường Hoài Nhơn Nam

(GLO)-Ngày 26-8, Công an phường Hoài Nhơn Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đại diện 38 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách và các cơ sở sửa chữa ô tô đang hoạt động trên địa bàn phường.

Tại đây, Công an phường đã quán triệt các quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đặc biệt là các nội dung liên quan đến trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đồng thời, phổ biến các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, phần đường, làn đường, “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn. Lực lượng Công an còn phát tờ rơi tuyên truyền với hình ảnh trực quan, sinh động giúp doanh nghiệp dễ nhớ, dễ áp dụng.

Công an phường Hoài Nhơn Nam phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: N.L

Đáng chú ý, buổi tuyên truyền diễn ra với tinh thần đối thoại cởi mở. Chỉ huy Công an phường trực tiếp lắng nghe và giải đáp các thắc mắc về thủ tục kiểm định phương tiện sau khi tháo bỏ phần “cơi nới”, quy định mới về tải trọng hàng hóa, cũng như lộ trình áp dụng hệ thống giám sát tự động trên xe vận tải. Một số kiến nghị liên quan đến điều kiện bến bãi, tuyến đường và chế độ xử phạt cũng được ghi nhận, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Các doanh nghiệp, cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn phường ký cam kết tự giác chấp hành các quy định pháp luật. Ảnh: N.L

Dịp này, đại diện các doanh nghiệp vận tải và cơ sở sửa chữa ô tô đã ký cam kết tự giác chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn phường.