Gia Lai hôm nay 19-8: Hơn 30 doanh nghiệp vận tải ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông

Gia Lai hôm nay 19-8: Hơn 30 doanh nghiệp vận tải ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông

PHƯƠNG VI NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng kiểm tra dự án hệ thống kênh thủy lợi Ia Mơr và dự án trồng cao su tại xã Ia Mơ; Giải vô địch golf quốc gia-Gia Lai 2025 diễn ra từ ngày 19 đến 23-8; Hơn 30 doanh nghiệp vận tải ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông…
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng kiểm tra dự án hệ thống kênh thủy lợi Ia Mơr và dự án trồng cao su tại xã Ia Mơ

03:27

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn

04:25

Giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra từ ngày 19 đến 23-8

06:14

Gia Lai đạt 1 huy chương vàng, 1 giải khuyến khích tại Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025

07:50

Chinh phục 19,08 km đường chạy mừng Quốc khánh, lan tỏa yêu thương đến học sinh nghèo

08:50

Hơn 30 doanh nghiệp vận tải ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông

10:36

Hơn 42 nghìn thí sinh thi bằng lái xe do Cảnh sát giao thông tổ chức

12:23

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng cầm xà beng đánh chết con rể

