Gia Lai hôm nay 19-8: Hơn 30 doanh nghiệp vận tải ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng kiểm tra dự án hệ thống kênh thủy lợi Ia Mơr và dự án trồng cao su tại xã Ia Mơ
Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn
Giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra từ ngày 19 đến 23-8
Gia Lai đạt 1 huy chương vàng, 1 giải khuyến khích tại Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025
Chinh phục 19,08 km đường chạy mừng Quốc khánh, lan tỏa yêu thương đến học sinh nghèo
Hơn 30 doanh nghiệp vận tải ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông
Hơn 42 nghìn thí sinh thi bằng lái xe do Cảnh sát giao thông tổ chức
Nhanh chóng bắt giữ đối tượng cầm xà beng đánh chết con rể