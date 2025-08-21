Siết chặt kỷ cương kinh doanh vận tải

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải (từ ngày 25-7 đến 25-8).

Qua gần 1 tháng triển khai, hàng nghìn trường hợp vi phạm đã bị xử lý, góp phần siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông.

Nhiều vi phạm được phát hiện, xử lý nghiêm

Gia Lai có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các trục đường kết nối khu, cụm công nghiệp, cảng biển, nên lượng phương tiện lưu thông hằng ngày khá lớn, nhất là trên các tuyến QL 1, QL 19, QL 14, QL 25... Do đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã bố trí nhiều tổ tuần tra cố định, lưu động, kiểm soát khép kín các tuyến.

Chiều 10.8, tại km 1216+500 QL 1 (đoạn qua xã Tuy Phước), Tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước phát hiện một xe tải chở hàng vượt phía sau thùng xe hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe so với thiết kế ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tài xế H.V.H. (ở phường Quy Nhơn Bắc) cho biết, ngoài bị xử phạt hành chính, anh còn phải khắc phục ngay vi phạm mới được tiếp tục lưu thông. “Tôi sai thì phải chấp hành, từ nay tôi sẽ chú ý hơn khi vận chuyển hàng hóa cồng kềnh”, anh H. nói. Với lỗi này, ngoài việc xử lý tài xế, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người làm công điều khiển khi vi phạm quy định.

Tiếp đó, Tổ công tác kiểm tra ngẫu nhiên một xe khác tuyến Phú Thọ - TP Hồ Chí Minh đang lưu thông trên QL 1 (đoạn qua xã Tuy Phước). Qua kiểm tra, phát hiện xe khách này chỉ được phép chở 25 người nhưng thực tế có 27 hành khách. “Biết rõ quy định, nhưng đôi lúc khách đặt thêm chỗ vào phút chót, tôi cũng liều chở”, anh N.Q.N., tài xế xe khách phân trần.

Trung tá Hồ Thị Thanh Hải, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Tuy Phước cho biết, đơn vị duy trì tuần tra thường xuyên, kết hợp lưu động và chốt cố định để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. “Chúng tôi trực tiếp bám sát địa bàn, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là xe chở quá tải, quá khổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn”, trung tá Hồ Thị Thanh Hải nhấn mạnh.

Đội Cảnh sát đường thủy test nồng độ cồn đối với mỗi thuyền viên trước khi lái tàu chở khách. Ảnh: K.A

Trên đường thủy, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT) tăng cường kiểm tra tại các bến, bãi và khu du lịch biển, đảo như: Kỳ Co, Hòn Khô (phường Quy Nhơn Đông), xã đảo Nhơn Châu... Trung tá Trương Trung Tín, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy cho hay, mỗi ngày đơn vị bố trí nhiều tổ công tác kiểm soát nồng độ cồn, tuyên truyền nhắc nhở, kịp thời phát hiện, đình chỉ phương tiện chở quá số người, thiếu áo phao hoặc người điều khiển không đủ điều kiện. “Chúng tôi phát tờ rơi, hướng dẫn trực tiếp du khách và người lái tàu về quy định an toàn, nhất là việc sử dụng áo phao”, trung tá Trương Trung Tín nói.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức

Bên cạnh việc tuần tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự ATGT với các DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải.

Quang cảnh buổi ký cam kết tuân thủ Luật Giao thông đường bộ của các DN, cá nhân, tài xế tại xã Hra. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, các đội CSGT đường bộ số 2, số 3, số 4 và Trạm CSGT Tuy Phước liên tục tổ chức ký cam kết với các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn. Nội dung cam kết yêu cầu lái xe, chủ phương tiện tuyệt đối không chở quá tải, quá số người, không cơi nới thùng xe; không sử dụng rượu, bia khi lái xe; chấp hành tốc độ; không làm rơi vãi vật liệu ra đường; bảo đảm phương tiện đủ điều kiện kỹ thuật, gắn thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình; tuân thủ tải trọng cầu đường...

Bà Nguyễn Thị Tường Vi, đại diện Công ty TNHH TM-DV Hưng Nguyên (xã Hra) chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở lái xe tuân thủ quy định, kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, tuyệt đối không cho xe hết hạn kiểm định hoặc quá tải ra đường. Với tôi, sự tự giác này vừa thể hiện trách nhiệm, vừa bảo đảm uy tín của DN trên thị trường nên chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện”.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh) cho biết, đa số DN, lái xe chấp hành tốt quy định, vi phạm giảm rõ rệt. Tuy nhiên, CSGT vẫn duy trì tuần tra khép kín, tập trung xử lý các lỗi nguy cơ cao xảy ra tai nạn như: Sử dụng rượu, bia, ma túy, vượt quá tốc độ, sai phần đường, đón trả khách sai quy định, xe hết niên hạn, quá hạn kiểm định... Cùng với đó, Phòng cũng chỉ đạo các đội tăng cường phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng để quản lý chặt từ cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt cho người dân và DN.