Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

em-le-kien-thanh-duoc-nhan-danh-hieu-hoc-sinh-3-tot-tieu-bieu-cap-trung-uong.jpg
Em Lê Kiến Thành được tuyên dương "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương. Ảnh: NVCC

Năm học 2024-2025, Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương: 520 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 60 tập thể “Sinh viên 5 tốt”; 440 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, 36 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”. Đồng thời, 117 sinh viên được trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”.

Tỉnh Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương, đó là em Lê Kiến Thành-học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) năm học 2024-2025. Em Thành từng đạt huy chương bạc kỳ thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương APIO năm 2025; huy chương vàng kỳ thi Tin học quốc tế IOI năm 2025; giải nhất môn Tin học Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2023-2024… Với những thành tích nổi bật, em Thành vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” năm 2025.

Hiện em Thành đang theo học năm 1 ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình nỗ lực không ngừng của em Thành trong học tập, rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Nhiều công trình lắp đặt hệ thống đèn đường đã được tổ chức Ðoàn các cấp phối hợp thực hiện thời gian qua ở 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại ánh sáng cho vùng phên giậu, hoạt động này còn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hành trình bảo vệ biên cương.

Chi đoàn Báo và PTTH Gia Lai tặng quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

Chi đoàn Báo và PTTH Gia Lai tặng quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 3-12, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Hệ thống từ thiện Fly To Sky, Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Thích 24h tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” tại Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông).