Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

(GLO)- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Em Lê Kiến Thành được tuyên dương "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương. Ảnh: NVCC

Năm học 2024-2025, Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương: 520 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 60 tập thể “Sinh viên 5 tốt”; 440 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, 36 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”. Đồng thời, 117 sinh viên được trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”.



Tỉnh Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương, đó là em Lê Kiến Thành-học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) năm học 2024-2025. Em Thành từng đạt huy chương bạc kỳ thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương APIO năm 2025; huy chương vàng kỳ thi Tin học quốc tế IOI năm 2025; giải nhất môn Tin học Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2023-2024… Với những thành tích nổi bật, em Thành vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” năm 2025.

Hiện em Thành đang theo học năm 1 ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình nỗ lực không ngừng của em Thành trong học tập, rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động phong trào.