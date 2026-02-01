Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.

Anh Trần Ngọc Quỳnh (bìa phải) - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai trao giải nhất cho em Lê Thế Danh (lớp 9A1, Trường THCS Nhơn Phong, phường An Nhơn Bắc). Ảnh: M.N

Tham dự lễ tổng kết có 200 học sinh đến từ phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và các học sinh đạt giải của cuộc thi.

Đối tượng tham gia thi vẽ tranh là học sinh có độ tuổi từ 11-15, đang sinh hoạt, học tập tại các trường THCS; Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi; các CLB, Trung tâm Năng khiếu nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được triển khai từ ngày 2 đến ngày 23-1. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 1.800 tranh vẽ của các học sinh.

Ban tổ chức trao giải cho 5 tập thể tích cực tham gia cuộc thi. Ảnh: M.N

Các tác phẩm dự thi được thể hiện phong phú về màu sắc, giàu tính sáng tạo, bám sát chủ đề cuộc thi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; hình ảnh Bác Hồ và Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ; quyền, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm của thế hệ trẻ cũng như tình cảm của thiếu nhi đối với Tổ quốc, với Quốc hội Việt Nam…

Em Lê Thế Danh (bìa phải) chia sẻ về nội dung tranh vẽ đạt giải nhất. Ảnh: M.N

Ban tổ chức cuộc thi đã trao 16 giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các học sinh. Trong đó, giải nhất được trao cho em Lê Thế Danh (lớp 9A1, Trường THCS Nhơn Phong, phường An Nhơn Bắc).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải tập thể cho 5 đơn vị có nhiều tranh dự thi, gồm các Đoàn phường: Hội Phú, Quy Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn, Quy Nhơn Tây.

Học sinh háo hức tham gia trò chơi nhảy cóc. Ảnh: M.N

Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã tổ chức ngày hội Em yêu trò chơi dân gian với các nội dung: trò chơi kéo co, trò chơi nhảy cóc, trải nghiệm làm lồng đèn, đọc sách tại thư viện ước mơ...