Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.

anh-tran-ngoc-quynh-bia-phai-pho-giam-doc-trung-tam-hoat-dong-thanh-thieu-nhi-tinh-gia-lai-trao-giai-nhat-cho-thi-sinh.jpg
Anh Trần Ngọc Quỳnh (bìa phải) - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai trao giải nhất cho em Lê Thế Danh (lớp 9A1, Trường THCS Nhơn Phong, phường An Nhơn Bắc). Ảnh: M.N

Tham dự lễ tổng kết có 200 học sinh đến từ phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và các học sinh đạt giải của cuộc thi.

Đối tượng tham gia thi vẽ tranh là học sinh có độ tuổi từ 11-15, đang sinh hoạt, học tập tại các trường THCS; Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi; các CLB, Trung tâm Năng khiếu nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được triển khai từ ngày 2 đến ngày 23-1. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 1.800 tranh vẽ của các học sinh.

ban-to-chuc-trao-giai-cho-5-tap-the-tich-cuc-tham-gia-cuoc-thi.jpg
Ban tổ chức trao giải cho 5 tập thể tích cực tham gia cuộc thi. Ảnh: M.N

Các tác phẩm dự thi được thể hiện phong phú về màu sắc, giàu tính sáng tạo, bám sát chủ đề cuộc thi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; hình ảnh Bác Hồ và Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ; quyền, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm của thế hệ trẻ cũng như tình cảm của thiếu nhi đối với Tổ quốc, với Quốc hội Việt Nam…

em-le-the-danh-bia-phai-chia-se-ve-noi-dung-tranh-ve-dat-giai-nhat.jpg
Em Lê Thế Danh (bìa phải) chia sẻ về nội dung tranh vẽ đạt giải nhất. Ảnh: M.N

Ban tổ chức cuộc thi đã trao 16 giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các học sinh. Trong đó, giải nhất được trao cho em Lê Thế Danh (lớp 9A1, Trường THCS Nhơn Phong, phường An Nhơn Bắc).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải tập thể cho 5 đơn vị có nhiều tranh dự thi, gồm các Đoàn phường: Hội Phú, Quy Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn, Quy Nhơn Tây.

hoc-sinh-hao-huc-tham-gia-tro-choi-nhay-coc.jpg
Học sinh háo hức tham gia trò chơi nhảy cóc. Ảnh: M.N

Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã tổ chức ngày hội Em yêu trò chơi dân gian với các nội dung: trò chơi kéo co, trò chơi nhảy cóc, trải nghiệm làm lồng đèn, đọc sách tại thư viện ước mơ...

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” tại làng M6 (xã Bình Hiệp).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 17-1, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình “Đông tình nguyện - Thắp sáng biên cương” tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Công an xã ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì. Ảnh: M.N

Đoàn xã Tuy Phước ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân Anh hùng liệt sĩ”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 17-1, Đoàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ - Công an xã Tuy Phước tri ân Anh hùng liệt sĩ” và tổ chức chương trình “Thiếu nhi Tuy Phước sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh”.

Đoàn viên thanh niên và người dân phường Bồng Sơn triển khai lắp đặt Tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu phố Lại Khánh Nam vào ngày 15-1.

Phường Bồng Sơn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa chung không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026, ngày 15-1, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn phối hợp với Hội Nông dân phường thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại khu phố Lại Khánh Nam.

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.

Đoàn phường Quy Nhơn kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Đoàn phường Quy Nhơn sôi nổi kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 30-12, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”.