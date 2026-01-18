Gia Lai: Gần 100 thiếu nhi tham gia vẽ tranh về Quốc hội Việt Nam

(GLO)- Chiều 17-1, Nhà thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”, thu hút sự tham gia của gần 100 thiếu nhi trên địa bàn.

Hoạt động vẽ tranh giúp các em thiếu nhi phát huy năng khiếu hội họa và tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Minh Chí

Trong không khí vui tươi, sôi nổi, các em đã thể hiện tài năng hội họa qua những nét vẽ hồn nhiên, trong sáng nhưng giàu cảm xúc. Thông qua tranh vẽ, các em khắc họa sinh động hình ảnh Quốc hội Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, lá cờ Tổ quốc và ước mơ về một đất nước hòa bình, phát triển, giàu đẹp.

Nhiều bức tranh có bố cục sáng tạo, màu sắc tươi sáng đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Mỗi tác phẩm là một thông điệp tích cực, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ý thức công dân và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Các em thiếu nhi chăm chú vẽ tranh. Ảnh: Minh Chí

Hoạt động vẽ tranh là sân chơi bổ ích, giúp các em thiếu nhi phát huy năng khiếu hội họa, tìm hiểu thêm về Quốc hội Việt Nam và ý nghĩa của ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội.