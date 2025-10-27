“Bách Quỷ Dạ Hành” - Lễ hội Cosplay cực chất tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 26-10, lễ hội Cosplay “Bách Quỷ Dạ Hành” diễn ra sôi động tại sảnh Tocepo (số 224 Đống Đa, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Sự kiện do nhóm Asahi Matsuri và Cộng đồng Glocality Gia Lai phối hợp tổ chức, thu hút đông đảo bạn trẻ yêu thích cosplay trong và ngoài tỉnh tham gia.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Bách Quỷ Dạ Hành”-cuộc diễu hành của muôn loài yêu quái trong văn hóa dân gian Nhật Bản, lễ hội tái hiện không gian huyền bí, rực rỡ sắc màu.

Các bạn trẻ hóa thân thành các nhân vật yêu thích tại lễ hội Cosplay “Bách Quỷ Dạ Hành”. Ảnh: Nguyễn Lê Bình Dương

Từ những nhân vật manga, anime quen thuộc đến các bộ giáp game hoành tráng, các cosplayer thỏa sức hóa thân, thể hiện cá tính và kết nối cùng cộng đồng.

Ngoài ra, các bạn trẻ cũng được hòa mình vào nhiều hoạt động hấp dẫn như: minigame, talkshow “Costalk-Nơi đáng sống”, tiết mục “Random Dance”, dạ tiệc khiêu vũ và màn catwalk “Dạ hành” ấn tượng.

Với tinh thần sáng tạo, sự kiện không chỉ là sân chơi cho tín đồ mê cosplay, mà còn lan tỏa cảm hứng nghệ thuật, khẳng định sức sống văn hóa mới của giới trẻ Gia Lai.