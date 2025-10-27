Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Thế giới trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

“Bách Quỷ Dạ Hành” - Lễ hội Cosplay cực chất tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 26-10, lễ hội Cosplay “Bách Quỷ Dạ Hành” diễn ra sôi động tại sảnh Tocepo (số 224 Đống Đa, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Sự kiện do nhóm Asahi Matsuri và Cộng đồng Glocality Gia Lai phối hợp tổ chức, thu hút đông đảo bạn trẻ yêu thích cosplay trong và ngoài tỉnh tham gia.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Bách Quỷ Dạ Hành”-cuộc diễu hành của muôn loài yêu quái trong văn hóa dân gian Nhật Bản, lễ hội tái hiện không gian huyền bí, rực rỡ sắc màu.

cosplay-bach-quy-da-hanh.jpg
Các bạn trẻ hóa thân thành các nhân vật yêu thích tại lễ hội Cosplay “Bách Quỷ Dạ Hành”. Ảnh: Nguyễn Lê Bình Dương

Từ những nhân vật manga, anime quen thuộc đến các bộ giáp game hoành tráng, các cosplayer thỏa sức hóa thân, thể hiện cá tính và kết nối cùng cộng đồng.

Ngoài ra, các bạn trẻ cũng được hòa mình vào nhiều hoạt động hấp dẫn như: minigame, talkshow “Costalk-Nơi đáng sống”, tiết mục “Random Dance”, dạ tiệc khiêu vũ và màn catwalk “Dạ hành” ấn tượng.

Với tinh thần sáng tạo, sự kiện không chỉ là sân chơi cho tín đồ mê cosplay, mà còn lan tỏa cảm hứng nghệ thuật, khẳng định sức sống văn hóa mới của giới trẻ Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Anh May cùng làm đèn lồng với trẻ tại Niệm Phật đường Mỹ Hóa

Khi những kỹ sư công nghệ TMA tiếp sức cho ước mơ nhỏ

Thế giới trẻ

(GLO)- Không chỉ viết nên những dòng lệnh, các kỹ sư công nghệ tại Công ty giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định (TMA Bình Định) còn viết nên những câu chuyện yêu thương ngoài đời thực. Từ năm 2023, nhóm thiện nguyện “Cánh diều” do họ sáng lập đã lặng lẽ tiếp sức cho những ước mơ nhỏ.

Không gian xưa trong mắt người trẻ phố núi

Không gian xưa trong mắt người trẻ phố núi Pleiku

Thế giới trẻ

(GLO)- Trong nhịp sống hiện đại hối hả, những góc quán xưa cũ, vật dụng nhuốm màu thời gian tưởng chừng chỉ còn trong ký ức lại đang trở thành điểm dừng chân thu hút người trẻ. Ở đó, họ không chỉ check-in mà còn tìm thấy cảm hứng sống, cảm hứng nghệ thuật và sự lắng đọng trong tâm hồn.

Trong 5 đảng viên vừa được Chi bộ Trường THPT Ya Ly tổ chức lễ kết nạp, có 3 đảng viên mới là học sinh. Ảnh: V.T

Tự hào đảng viên tuổi 18

Thế giới trẻ

(GLO)- Trở thành đảng viên khi vừa tròn 18 tuổi là niềm tự hào của nhiều bạn trẻ ở tỉnh Gia Lai, đây là minh chứng cho sự trưởng thành về nhận thức, bản lĩnh và lý tưởng sống. Vinh dự này đã trở thành động lực để các bạn trẻ nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện để cống hiến cho quê hương, đất nước.

Trải nghiệm ý nghĩa cùng chiến dịch “Hoa phượng đỏ”

Trải nghiệm ý nghĩa cùng chiến dịch “Hoa phượng đỏ”

Thế giới trẻ

(GLO)-Kỳ nghỉ hè bắt đầu cũng là lúc các đoàn viên thanh niên Gia Lai háo hức tham gia chiến dịch “Hoa phượng đỏ”. Không chỉ là sân chơi bổ ích trong dịp hè, chiến dịch còn là cơ hội để ĐVTN thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, sống có trách nhiệm và trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Thế giới trẻ

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Phóng sự - Ký sự

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

Thế giới trẻ

"Trời ơi ảnh nhìn mình nè!", "Đáng yêu xỉu luôn!"... đó là những âm thanh rộn ràng phát ra từ một góc Crescent Mall (Q.7, TP.HCM) sáng 6.6, khi hàng trăm bạn trẻ cùng nhau đổ về một sự kiện pop-up đặc biệt: cuộc gặp gỡ đầu tiên với một nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng mê sưu tầm figure.