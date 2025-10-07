Giữ hồn Trung Thu qua những tác phẩm hoa quả đặc sắc

Những ngày cận rằm tháng 8 âm lịch, anh Nguyễn Ngọc Thọ (SN 2003, ở phường Quy Nhơn Bắc) gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Là sinh viên lớp Cao đẳng Kỹ thuật chế biến món ăn K18, Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, anh xem việc trang trí mâm cỗ Trung Thu như một phần nối dài của nghề bếp bởi những sáng tạo, tỉ mỉ và cảm xúc từ công việc này.

Ngọc Thọ cắt tỉa hoa quả. Ảnh: Nguyễn Muội

Mỗi ngày, anh Nguyễn Ngọc Thọ nhận từ ba đến bốn đơn hàng trang trí mâm cỗ Trung Thu với các khách hàng đa dạng từ trường học, doanh nghiệp đến cơ quan, đơn vị và cả khách hàng là gia đình. Bắt đầu từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 8 âm lịch, anh gần như “chạy đua” với thời gian. “Có hôm tôi làm đến hai, ba giờ sáng. Mỗi mâm cỗ đều có ý nghĩa riêng, nên tôi luôn muốn hoàn thiện thật chỉn chu. Khi khách nhận hàng, thấy họ hài lòng, tôi cảm thấy mọi mệt mỏi đều xứng đáng”-Thọ chia sẻ.

Mỗi một sản phẩm hoa, con vật trang trí đều bắt nguồn từ đôi tay đầy nhẫn nại, đủ cương, đủ nhu. Ảnh: Nguyễn Muội

Với những người làm công việc tỉa hoa quả, thức khuya gần như là điều mặc định. Bởi mỗi mâm cỗ thường được hoàn thiện sát giờ trưng bày, mỗi chi tiết nhỏ đều cần sự kiên nhẫn, chính xác. Khi nhiều người đã say giấc, họ vẫn lặng lẽ bên bàn gỗ, cẩn thận chỉnh lại dáng con cá, chạm thêm vài đường hoa để mâm cỗ hoàn thiện. Có lẽ vì thế mà Trung Thu với họ không chỉ là ngày hội, mà là mùa làm việc rộn ràng trong năm.

Mâm cỗ Trung Thu vốn mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống người Việt. Đó không chỉ là mâm lễ cúng trăng, mà còn biểu tượng của đoàn viên, sung túc và lòng hiếu thảo. Trên mâm, trái cây, bánh, lồng đèn, con vật đều gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp: tròn đầy như bánh nướng, thanh khiết như trái bưởi, an lành như hình chú thỏ ngọc. Với người thợ tỉa hoa quả, mỗi đường dao không chỉ là kỹ thuật mà còn là cách họ gìn giữ nét đẹp văn hóa ấy, gửi gắm niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Một mâm cỗ Trung Thu của đơn vị có sự tham gia trang trí của Ngọc Thọ. Ảnh: NVCC

Để có được mâm cỗ độc đáo, tương ứng với thông điệp ý nghĩa mà đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mong muốn truyền tải, mỗi người làm bếp phải tư duy, tận dụng tối đa các vật liệu sẵn có để sáng tạo nên bố cục hài hòa, ấn tượng, nhiều điểm nhấn. Trên bàn tay khéo léo của họ, những loài vật hiện lên sinh động: chú chó làm từ bưởi, cá chép từ thanh long, chuột từ cam quýt, nhím từ nho và lê… Có mâm cỗ, anh còn khắc hình Bác Hồ lên dưa hấu, tạo hoa hồng từ vỏ dưa, hoa sen từ đu đủ. “Khó nhất là khắc hình Bác Hồ, vì phải thật tỉ mỉ và giữ được thần thái. Mỗi đường dao đều phải chắc tay và có cảm xúc”-anh Thọ nói.

﻿Một số sản phẩm cắt tỉa hoa quả do Thọ thực hiện cho mùa Trung Thu năm nay. Ảnh: NVCC

Những bàn tay trẻ, qua từng lát dao tỉ mỉ, vừa sáng tạo, vừa đượm tình đang tiếp nối tinh thần Trung Thu của cha ông, nối dài ký ức và văn hóa truyền thống, góp phần để mùa trăng thêm trọn vẹn.