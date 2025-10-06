Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Mang niềm vui Trung thu đến với trẻ em làng Vơng Chép

HUỲNH VỸ
(GLO)-Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với câu lạc bộ Trái tim yêu thương tổ chức chương trình "Trái tim yêu thương Ayun" tại làng Vơng Chép, xã Al Bá. 

Tại đây, đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, phổ biến các kỹ năng tham gia giao thông an toàn và tặng 20 chiếc mũ bảo hiểm cho người dân.

tang-qua-trung-thu2.jpg
Tặng nhu yếu phẩm cho người dân làng Vơng Chép. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, đoàn còn trao tặng hơn 200 phần quà Trung thu cho các em nhỏ; đồng thời tặng nhu yếu phẩm cho 180 hộ nghèo trên địa bàn xã.

tang-qua-trung-thu1.jpg
Lễ hội trung thu diễn ra trong không khí đầm ấm. Ảnh: ĐVCC

Chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông; mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu ấm áp.

