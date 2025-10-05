Lực lượng Công an tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Tết Trung thu

(GLO)-Dịp Tết Trung thu năm 2025, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang lại niềm vui cho trẻ em.

Ngày 4-10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2-Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Công an xã Ia Chia phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV-Chi nhánh Gia Lai tổ chức chương trình trung thu cho thiếu nhi nghèo vùng biên giới Ia Chia. Chương trình gồm các tiết mục văn nghệ, tuyên truyền an toàn giao thông, múa lân và tặng 30 phần quà cho gia đình khó khăn, 1.000 suất bánh kẹo cho trẻ em nghèo.

Tặng quà cho người dân khó khăn, trẻ em nghèo xã biên giới Ia Chia. Ảnh: ĐVCC

Chiều 3-10, Công an xã Ia Sao phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức “Vui Tết Trung thu” cho học sinh Trường Mẫu giáo Sơn Ca và Trường Mẫu giáo Hoa Phượng. Tại đây, Ban tổ chức trao tặng 350 phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn và đồ dùng học tập, mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho các em nhỏ.

Công an xã Ia Sao phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức trung thu cho các em nhỏ. Ảnh: ĐVCC

Cùng ngày, Công an phường Bồng Sơn tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” năm 2025 dành cho con em cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Không khí đêm hội thêm rộn ràng với các tiết mục múa lân, ảo thuật, chú hề bong bóng, gian hàng ẩm thực, cùng nhiều phần quà ý nghĩa.