Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lực lượng Công an tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Tết Trung thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Dịp Tết Trung thu năm 2025, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang lại niềm vui cho trẻ em.

Ngày 4-10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2-Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Công an xã Ia Chia phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV-Chi nhánh Gia Lai tổ chức chương trình trung thu cho thiếu nhi nghèo vùng biên giới Ia Chia. Chương trình gồm các tiết mục văn nghệ, tuyên truyền an toàn giao thông, múa lân và tặng 30 phần quà cho gia đình khó khăn, 1.000 suất bánh kẹo cho trẻ em nghèo.

cong-an-tinh-tang-qua-trung-thu.jpg
Tặng quà cho người dân khó khăn, trẻ em nghèo xã biên giới Ia Chia. Ảnh: ĐVCC

Chiều 3-10, Công an xã Ia Sao phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức “Vui Tết Trung thu” cho học sinh Trường Mẫu giáo Sơn Ca và Trường Mẫu giáo Hoa Phượng. Tại đây, Ban tổ chức trao tặng 350 phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn và đồ dùng học tập, mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho các em nhỏ.

tang-qua-trung-thu-o-ia-sao.jpg
Công an xã Ia Sao phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức trung thu cho các em nhỏ. Ảnh: ĐVCC

Cùng ngày, Công an phường Bồng Sơn tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” năm 2025 dành cho con em cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Không khí đêm hội thêm rộn ràng với các tiết mục múa lân, ảo thuật, chú hề bong bóng, gian hàng ẩm thực, cùng nhiều phần quà ý nghĩa.

to-chuc-trung-thu-o-phuong-bong-son.jpg
Công an phường Bồng Sơn tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” năm 2025 dành cho con em cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: ĐVCC
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Từ thiện

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

Màn múa lân đặc sắc tại chương trình "Vui hội Trung thu" dành cho các em nhỏ. Ảnh: Vũ Chi

Trung thu ấm áp đến sớm với trẻ em nghèo Ayun Pa

Xã hội

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2025, ngày 27-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Pháp Đạt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng-Vui hội Trung thu” với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em và hộ nghèo địa phương.

Bị bệnh ung thư dạ dày, ông Huỳnh Văn Chí (bìa trái) vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động ý nghĩa của Hội tình thương Pleiku. Ảnh: P.L

Cụ ông bị ung thư vẫn miệt mài thiện nguyện

Từ thiện

(GLO)- Ở tuổi 74, lại mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày nhưng ông Huỳnh Văn Chí (tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) - người sáng lập Hội tình thương Pleiku vẫn luôn tâm huyết cùng các tình nguyện viên chia sẻ yêu thương bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng yếu thế.

Tặng quà cho học sinh tại chương trình.

Gia Lai: Tặng gần 600 suất quà cho người dân xã Bình Phú

Từ thiện

(GLO)-Ngày 20-9, Chi hội Chữ thập đỏ Phú Quốc (An Giang), các nhóm thiện nguyện An Việt, “Đi và Yêu”, “Trái tim nhỏ từ tâm” và Phòng khám nội của BS. Hoàng Thị Thanh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại xã Bình Phú.

Đông đảo cán bộ, công chức, người dân 3 xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul tham gia hiến máu. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai tiếp nhận 279 đơn vị máu an toàn

Xã hội

(GLO)- Sáng 19-9, tại hội trường xã Ia Pa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Tặng quà trung thu cho trẻ em tại chương trình

Trao tặng 127 suất quà trung thu cho trẻ em xã Vĩnh Sơn

Từ thiện

(GLO)-Ngày 14-9, tại thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai), Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn phối hợp với Facebook Minh Hoàng và nhóm Thiện nguyện Yêu Thương An Nhơn tổ chức chương trình “Vui Tết Trung Thu-An toàn mỗi ngày”.

Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Những năm qua, các câu lạc bộ (CLB), hội thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn với người nghèo, yếu thế. Những việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả người trao lẫn người nhận.

null