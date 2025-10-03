Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai tặng 85 suất học bổng cho con em công nhân vượt khó học giỏi

(GLO)- Tối 3-10, Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku) đã tổ chức tặng học bổng “Ofi YES”-2025 và chương trình "Vui Tết Trung thu" cho con em công nhân, người lao động.

Theo đó, 85 học sinh là con em công nhân, người lao động có thành tích học tập xuất sắc hoặc có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng với tổng trị giá 240 triệu đồng.

cong-ty-tnhh-olam-tai-gia-lai-tang-hoc-bong-cho-hoc-sinh-vuot-kho-hoc-gioi.jpg
Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Hoàng Hoài

Ngoài ra, chương trình cũng tạo sân chơi Trung thu vui tươi, ấm áp cho 153 trẻ em là con em công nhân, người lao động của nhà máy.

Được biết, để tiếp sức cho con em người lao động vượt khó đến trường, từ năm 2021 đến nay, Công ty TNHH Olam Việt Nam đã triển khai chương trình trao học bổng “Ofi YES” tại các nhà máy trên cả nước, với tổng kinh phí hơn 4,68 tỷ đồng. Riêng năm 2025, chương trình đã trao 400 suất học bổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng.

