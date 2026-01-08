Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chư A Thai bàn giao 4 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ

(GLO) - Chiều 7-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức khánh thành, bàn giao 4 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ.

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư A Thai tặng quà chúc mừng các gia đình được bàn giao nhà ở. Ảnh: ĐVCC

4 gia đình được bàn giao nhà ở gồm: La Văn Mừng (thôn Drok), Rcom Prek, Rmah Soét (cùng thôn Plei Mun Măk), Kpă H’Duy (thôn Plei Tăng A). Đây là 4 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do cơn bão số 13.

Mỗi căn nhà có diện tích 48 m2 với kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ. Trong quá trình xây dựng, các ban, ngành, đoàn thể xã cùng hệ thống chính trị các thôn hỗ trợ ngày công.

Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tặng phần quà chúc mừng các gia đình có căn nhà khang trang để ổn định cuộc sống.

Đại diện các gia đình cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Đây sẽ là động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Đời sống

(GLO)- Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh. Hòa chung không khí phấn khởi hướng về sự kiện quan trọng này, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết.

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Đời sống

(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.

Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

Đời sống

(GLO)- Theo con đường bê tông phẳng phiu, chúng tôi vào thăm khu tái định cư của xã Pờ Tó. Từng tốp thợ khẩn trương dựng nhà, lợp mái, tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng búa gõ, tiếng máy cưa, tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Tất cả tạo nên nhịp sống mới hướng về mùa xuân đầu tiên “an cư, lạc nghiệp”.

Xây tặng công trình vệ sinh cho làng Myah

Xây tặng công trình vệ sinh cho làng Myah

Xã hội

(GLO)- Ngày 30-12, UBND xã Ia Krái đã phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku) trao tặng công trình nhà vệ sinh cho nhà sinh hoạt cộng đồng làng Myah.

Bộ Xây dựng hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Xây dựng hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

Từ thiện

(GLO)- Chiều 29-12, đoàn công tác do Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Xây dựng Đào Văn Tiến làm trưởng đoàn đã trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Ðảm bảo nhu cầu đi lại dịp Tết

Ðảm bảo nhu cầu đi lại dịp Tết

Đời sống

(GLO)- Cận Tết Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp vận tải tăng chuyến, bố trí xe dự phòng để phục vụ hành khách, nhất là công nhân, sinh viên và người lao động. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị duy trì các chuyến xe giảm giá, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, giúp hành trình về quê thuận tiện và an toàn.

