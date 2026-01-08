Chư A Thai bàn giao 4 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ

(GLO) - Chiều 7-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức khánh thành, bàn giao 4 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ.

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư A Thai tặng quà chúc mừng các gia đình được bàn giao nhà ở. Ảnh: ĐVCC

4 gia đình được bàn giao nhà ở gồm: La Văn Mừng (thôn Drok), Rcom Prek, Rmah Soét (cùng thôn Plei Mun Măk), Kpă H’Duy (thôn Plei Tăng A). Đây là 4 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do cơn bão số 13.

Mỗi căn nhà có diện tích 48 m2 với kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ. Trong quá trình xây dựng, các ban, ngành, đoàn thể xã cùng hệ thống chính trị các thôn hỗ trợ ngày công.

Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tặng phần quà chúc mừng các gia đình có căn nhà khang trang để ổn định cuộc sống.

Đại diện các gia đình cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Đây sẽ là động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.