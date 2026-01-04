Hỗ trợ gần 130 triệu đồng cho trẻ khiếm thị đa tật và trẻ học hòa nhập ở Gia Lai

Theo đó, đoàn công tác đã trao 90 triệu đồng hỗ trợ (3 triệu đồng/trẻ/năm) và 30 suất quà Tết (300.000 đồng/suất) cho 30 trẻ khiếm thị đa tật ở các xã, phường phía Đông tỉnh.
Tại chương trình, Trung tâm cũng trao 18 suất quà cho trẻ học hòa nhập (trị giá 1,7 triệu đồng/suất, trong đó có 1,2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng tiền quà). Tổng trị giá các phần quà gần 130 triệu đồng.
Được biết, sáng 5-1, Trung tâm cùng Hội Người mù tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện khảo sát và hỗ trợ 144 triệu đồng cho 48 trẻ khiếm thị đa tật ở các xã, phường phía Tây tỉnh. Mỗi em cũng được nhận một suất quà Tết trị giá 300.000 đồng.