Hỗ trợ gần 130 triệu đồng cho trẻ khiếm thị đa tật và trẻ học hòa nhập ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 4-1, tại phường Quy Nhơn Nam, Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình hỗ trợ hằng năm cho trẻ em khiếm thị đa tật và trẻ học hòa nhập ở các xã, phường phía Đông tỉnh.

Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng trao tiền và quà cho trẻ khiếm thị đa tật ở các xã, phường phía Đông tỉnh. Ảnh: Kim Hường

Theo đó, đoàn công tác đã trao 90 triệu đồng hỗ trợ (3 triệu đồng/trẻ/năm) và 30 suất quà Tết (300.000 đồng/suất) cho 30 trẻ khiếm thị đa tật ở các xã, phường phía Đông tỉnh.

Tại chương trình, Trung tâm cũng trao 18 suất quà cho trẻ học hòa nhập (trị giá 1,7 triệu đồng/suất, trong đó có 1,2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng tiền quà). Tổng trị giá các phần quà gần 130 triệu đồng.

Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng trao tiền và quà Tết Nguyên đán 2026 cho trẻ học hòa nhập ở các xã, phường phía Đông tỉnh. Ảnh: Kim Hường

Được biết, sáng 5-1, Trung tâm cùng Hội Người mù tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện khảo sát và hỗ trợ 144 triệu đồng cho 48 trẻ khiếm thị đa tật ở các xã, phường phía Tây tỉnh. Mỗi em cũng được nhận một suất quà Tết trị giá 300.000 đồng.