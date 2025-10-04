Gia Lai: Trao tặng 60 suất quà Trung thu cho trẻ em khiếm thị

(GLO)-Ngày 3-10, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu" và trao quà cho trẻ em khiếm thị.

Tại Văn phòng Hội Người mù tỉnh (số 05 Nguyễn Văn Trỗi, phường Quy Nhơn Nam), Hội đã tặng quà cho 30 trẻ em khiếm thị (trị giá 500 nghìn đồng/suất); đồng thời trao 5 suất quà cho người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn (600 nghìn đồng/suất).

Tặng quà cho trẻ em khiếm thị. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, Hội cũng trao 30 suất quà cho trẻ em khiếm thị ở khu vực phía Tây tỉnh (500 nghìn đồng/suất) và chuyển khoản hỗ trợ cho 108 trẻ em trong tỉnh (mỗi trường hợp 200 nghìn đồng).

Chương trình không chỉ mang đến niềm vui Trung thu cho trẻ em khiếm thị mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.