Gia Lai: Trao tặng 60 suất quà Trung thu cho trẻ em khiếm thị

DƯƠNG LINH
(GLO)-Ngày 3-10, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu" và trao quà cho trẻ em khiếm thị.

Tại Văn phòng Hội Người mù tỉnh (số 05 Nguyễn Văn Trỗi, phường Quy Nhơn Nam), Hội đã tặng quà cho 30 trẻ em khiếm thị (trị giá 500 nghìn đồng/suất); đồng thời trao 5 suất quà cho người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn (600 nghìn đồng/suất).

tang-qua-trung-thu-cho-tre-em-mu.jpg
Tặng quà cho trẻ em khiếm thị. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, Hội cũng trao 30 suất quà cho trẻ em khiếm thị ở khu vực phía Tây tỉnh (500 nghìn đồng/suất) và chuyển khoản hỗ trợ cho 108 trẻ em trong tỉnh (mỗi trường hợp 200 nghìn đồng).

Chương trình không chỉ mang đến niềm vui Trung thu cho trẻ em khiếm thị mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bị bệnh ung thư dạ dày, ông Huỳnh Văn Chí (bìa trái) vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động ý nghĩa của Hội tình thương Pleiku. Ảnh: P.L

Cụ ông bị ung thư vẫn miệt mài thiện nguyện

Từ thiện

(GLO)- Ở tuổi 74, lại mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày nhưng ông Huỳnh Văn Chí (tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) - người sáng lập Hội tình thương Pleiku vẫn luôn tâm huyết cùng các tình nguyện viên chia sẻ yêu thương bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng yếu thế.

Tặng quà cho học sinh tại chương trình.

Gia Lai: Tặng gần 600 suất quà cho người dân xã Bình Phú

Từ thiện

(GLO)-Ngày 20-9, Chi hội Chữ thập đỏ Phú Quốc (An Giang), các nhóm thiện nguyện An Việt, “Đi và Yêu”, “Trái tim nhỏ từ tâm” và Phòng khám nội của BS. Hoàng Thị Thanh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại xã Bình Phú.

Đông đảo cán bộ, công chức, người dân 3 xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul tham gia hiến máu. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai tiếp nhận 279 đơn vị máu an toàn

Xã hội

(GLO)- Sáng 19-9, tại hội trường xã Ia Pa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Tặng quà trung thu cho trẻ em tại chương trình

Trao tặng 127 suất quà trung thu cho trẻ em xã Vĩnh Sơn

Từ thiện

(GLO)-Ngày 14-9, tại thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai), Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn phối hợp với Facebook Minh Hoàng và nhóm Thiện nguyện Yêu Thương An Nhơn tổ chức chương trình “Vui Tết Trung Thu-An toàn mỗi ngày”.

“Bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

Những “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

Từ thiện

(GLO)- Suốt 15 năm qua, các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức ở Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng (TP Hồ Chí Minh) đã trở thành “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị Gia Lai, giúp nhiều em vượt qua mặc cảm, trưởng thành, tự tin lập nghiệp và để lại những câu chuyện đẹp về nghị lực, tình người.

Tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Ia Púch và Chư Pưh

Tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Ia Púch và Chư Pưh

Từ thiện

(GLO)- Ngày 7-9, tại Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch), Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết (trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2025-2026.

null