Gia Lai: Trao quà cho 228 người mù có hoàn cảnh khó khăn

DƯƠNG LINH
(GLO)-Ngày 7-8, tại xã Phù Mỹ Tây, Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức trao quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, 228 suất quà đã được trao đến hội viên người mù các xã: An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam và Phù Mỹ Đông. Mỗi suất trị giá 450 nghìn đồng, gồm 200 nghìn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 250 nghìn đồng; do Hội Thiện nguyện AVHIH, bác sĩ Song Võ - Tuệ Nguyễn kết nối, tài trợ.

img-7076.jpg
Tặng quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Chương trình nằm trong đợt thi đua đặc biệt của Hội Người mù tỉnh Gia Lai nhằm chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

