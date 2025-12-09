Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Trao tặng 374 suất quà cho cựu thanh niên xung phong bị ảnh hưởng bởi bão lũ

KIM HƯỜNG
(GLO)- Ngày 9 và 10-12, Hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình trao quà cứu trợ cho các hội viên bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

Theo đó, Hội đã trao tặng 374 suất quà gồm các nhu yếu phẩm và đồ dùng cá nhân cho các hội viên cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tại các xã, phường: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Tây, Đề Gi, Cát Tiến, Hòa Hội, Phù Cát, An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông, An Nhơn, Bình Định, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Canh Vinh. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

cuu-tnxp-gia-lai-nhan-qua-bao-lu.jpg
Hội cựu TNXP tỉnh Gia Lai trao quà cho cựu TNXP bị thiệt hại trong cơn bão số 13 và đợt lũ lịch sử tháng 11-2025. Ảnh: Kim Hường

Tổng trị giá hoạt động tặng quà cứu trợ của Hội Cựu TNXP tỉnh là 152 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn và Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai.

