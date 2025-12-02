Tặng quà trẻ mầm non, người dân gặp khó khăn do bão lũ

(GLO) - Trong 2 ngày (30-11 và 1-12), nhóm thiện nguyện đến từ tỉnh Đồng Nai và nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh đã về thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ trẻ mầm non, người dân trong tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng bão lũ.

Cụ thể, trong 2 ngày 30-11 và 1-12, đoàn thiện nguyện gồm Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai (DOWA), Hội máy chế biến gỗ Việt Nam, CLB LSS, FUVICO và những người bạn (đều ở tỉnh Đồng Nai) đã về hai phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây để thăm hỏi, động viên và trao 150 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ những người dân đang gặp khó khăn do bão lũ.

Các thành viên của đoàn mong muốn tiếp sức người dân vượt phần nào khó khăn trước mắt. Ảnh: ĐVCC

Đại diện đoàn cho biết, đây là tấm lòng của các DN, hội nhóm trong ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ, mong muốn chung tay cùng địa phương hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, khắc phục một phần thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Cũng với tinh thần tương thân tương ái, sáng 1-12, vợ chồng anh Trần Thanh Dũng (TP Hồ Chí Minh) đã trao 50 chiếc áo ấm đến học sinh một số trường mầm non ở vùng bão lũ như món quà sẻ chia đầy yêu thương với lời chúc các em nhỏ luôn mạnh khỏe, ấm áp, vui tươi đến lớp, chăm ngoan và học giỏi, vượt qua khó khăn sau thiên tai.