Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà tại các địa phương bị thiệt hại do bão lũ

ĐỨC HẢI
(GLO)- Ngày 28-11, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đi thăm, tặng quà các gia đình, học sinh và đơn vị trường học bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua ở địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước Bắc, Vân Canh.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà cho 60 gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; 30 học sinh và 3 đơn vị trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua gây ra.

a1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung tặng quà cho gia đình ông Hà Tài (thương binh 81%, ở thôn Lục Chánh, xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: Đức Hải

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Rah Lan Chung đã thăm hỏi, chia sẻ với những thiệt hại mà các đơn vị, người dân phải gánh chịu. Đồng thời, động viên các hộ gia đình vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; các đơn vị trường học cùng học sinh khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học.

a3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà cho học sinh là con của các gia đình bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Đức Hải

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương sự chủ động của các xã, phường trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra; nhất là các hộ dân đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của các cấp, ngành trong ứng phó với bão lũ. Nhờ đó, góp phần quan trọng hạn chế thiệt hại do bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua gây ra.

Đồng chí Rah Lan Chung cho biết: Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không để bất kỳ hộ dân nào phải thiếu đói do thiên tai, tỉnh đã và đang chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, thống kê cụ thể thiệt hại để kịp thời hỗ trợ cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai cũng đã nhận được sự quan tâm của Trung ương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để triển khai khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra.

Qua đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các địa phương, người dân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường để chung tay cùng với tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

a2.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung tặng quà cho 60 gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Đức Hải

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 15 trên Biển Đông, dự kiến đổ bộ vào khu vực tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, người dân không được chủ quan, lơ là; tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

