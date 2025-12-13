Chị Trần Thị Ước nhặt được ví chứa 7 triệu đồng, trả lại người đánh rơi

(GLO)- Công an xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) vừa trao trả lại 7 triệu đồng cùng các giấy tờ cá nhân cho chị Đinh Thị Sáu (trú thôn Lũh Ngó, xã Ia Hrú) là chủ nhân đã đánh rơi tài sản.

Chị Đinh Thị Sáu (ở giữa) nhận lại tài sản của mình sau khi bị đánh rơi. Ảnh: ĐVCC

Vào sáng 12-12, trong lúc lưu thông trên tuyến đường thuộc thôn Phú Quang, chị Trần Thị Ước (trú thôn Phú Quang, xã Ia Hrú) đã nhặt được một chiếc ví do người khác đánh rơi. Kiểm tra bên trong, chị Ước phát hiện có 7 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay sau đó, chị Ước đã đến Công an xã Ia Hrú trình báo để tìm trả cho người đánh mất.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu chiếc ví là chị Đinh Thị Sáu (trú thôn Lũh Ngó, xã Ia Hrú). Sau khi được thông báo, chị Sáu đã đến trụ sở Công an xã Ia Hrú nhận lại toàn bộ tài sản. Chị Sáu bày tỏ niềm vui, gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Trần Thị Ước và lực lượng Công an xã Ia Hrú đã hỗ trợ tìm lại tài sản.