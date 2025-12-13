Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Chị Trần Thị Ước nhặt được ví chứa 7 triệu đồng, trả lại người đánh rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) vừa trao trả lại 7 triệu đồng cùng các giấy tờ cá nhân cho chị Đinh Thị Sáu (trú thôn Lũh Ngó, xã Ia Hrú) là chủ nhân đã đánh rơi tài sản.

z7321716617425-d6618a05bf78cea7b05d61c379056dc9.jpg
Chị Đinh Thị Sáu (ở giữa) nhận lại tài sản của mình sau khi bị đánh rơi. Ảnh: ĐVCC

Vào sáng 12-12, trong lúc lưu thông trên tuyến đường thuộc thôn Phú Quang, chị Trần Thị Ước (trú thôn Phú Quang, xã Ia Hrú) đã nhặt được một chiếc ví do người khác đánh rơi. Kiểm tra bên trong, chị Ước phát hiện có 7 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay sau đó, chị Ước đã đến Công an xã Ia Hrú trình báo để tìm trả cho người đánh mất.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu chiếc ví là chị Đinh Thị Sáu (trú thôn Lũh Ngó, xã Ia Hrú). Sau khi được thông báo, chị Sáu đã đến trụ sở Công an xã Ia Hrú nhận lại toàn bộ tài sản. Chị Sáu bày tỏ niềm vui, gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Trần Thị Ước và lực lượng Công an xã Ia Hrú đã hỗ trợ tìm lại tài sản.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 3-12, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), thay mặt Hệ thống Y tế Hùng Vương, ông Nguyễn Thi-Phó Tổng Giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trao 400 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 27-11, đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt (NTNN/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 300 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc (mỗi địa phương 100 suất).

null