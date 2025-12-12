Hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau bão: Cần sâu sát, minh bạch

(GLO)- Sau cơn bão số 13, các địa phương đã khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại về nhà cửa để đề xuất hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, việc thông tin lại kết quả còn chưa kịp thời và rõ ràng, khiến dư luận băn khoăn về tính minh bạch, công bằng.

Hơn 1 tháng sau cơn bão số 13, nhiều hộ ở xóm 3, tổ dân phố Tân Dương, phường An Nhơn Đông, bị thiệt hại về nhà cửa nhưng vẫn chưa biết mình có thuộc diện được hỗ trợ hay không.

Ông Trần Ngọc Hữu (47 tuổi) cho biết, đêm 6-11, nhà ông bị tốc khoảng 30 m² mái tôn. Sáng hôm sau, đại diện tổ dân phố rồi cán bộ phường đến ghi nhận. Nhưng đến nay, ông vẫn chưa nhận được thông báo về việc hỗ trợ. Thuộc diện hộ cận nghèo, ông chỉ có thể dùng tre, tôn cũ và bạt phủ lên mái để chống dột.

Vì hoàn cảnh khó khăn, ông Trần Ngọc Hữu (xóm 3, tổ dân phố Tân Dương, phường An Nhơn Đông) đành phải khắc phục tạm bợ phần mái nhà bị tốc do bão số 13. Ảnh: N.C

Ông Võ Minh Tân (53 tuổi) cũng có nhà bị tốc mái một phần, cán bộ địa phương đến kiểm tra 2 lần nhưng chưa thông tin gì thêm. Ông bị tai biến, không lao động được; cả gia đình 5 người sống dựa vào thu nhập 5 triệu đồng/tháng của vợ. Chi phí lợp lại mái tôn hết 12,5 triệu đồng buộc ông phải vay mượn. “Có hỗ trợ hay không thì cũng cần nói rõ để dân biết”-ông Tân bày tỏ.

Hơn 1 tháng sau cơn bão số 13, ông Võ Minh Tân (bên trái), ông Trần Ngọc Hữu và nhiều hộ dân khác ở xóm 3 (tổ dân phố Tân Dương, phường An Nhơn Đông) vẫn chưa biết gia đình mình có được hỗ trợ kinh phí sửa nhà hay không. Ảnh: N.C

Tình trạng thiếu thông tin hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do bão số 13 không chỉ xảy ra tại phường An Nhơn Đông. Chị Mai Thị S. (tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) cho hay, nhà chị bị hư hỏng mái ngói, đã được ghi nhận hiện trạng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Về những phản ánh trên, ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, cho biết, địa phương thực hiện hỗ trợ đúng quy định của tỉnh và đã niêm yết công khai danh sách.

Theo đó, 159 hộ có nhà ở bị thiệt hại từ 30-50% được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ; 90 hộ thiệt hại từ 50-70% được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ; 6 trường hợp thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây mới. Ngoài ra, phường vận động thêm để hỗ trợ 3 hộ bị sập nhà có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Tiến, bão số 13 khiến 90% nhà cửa trên địa bàn phường bị ảnh hưởng với hàng nghìn trường hợp. Trong đó, nhiều nhà bị tốc mái dưới 30% nên không thuộc diện được hỗ trợ. Phường tiếp tục vận động nguồn xã hội hóa giúp các hộ khó khăn và yêu cầu cán bộ tổ dân phố thông tin rõ cho người dân.

Còn ông Nguyễn Anh Dũng-Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc-cho hay: Khi khảo sát, cán bộ đều thông báo mức độ thiệt hại cho người dân; việc trả lời kết quả được giao cho tổ dân phố. Nếu còn thắc mắc, người dân có thể liên hệ trực tiếp với UBND phường.

Tại thôn Tân Thanh (xã Cát Tiến), dư luận cũng đang thắc mắc về việc thống kê, xét duyệt hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do bão số 13. Nhiều ý kiến cho rằng, quá trình rà soát thiếu công bằng khi có trường hợp thiệt hại nặng nhưng không được đưa vào danh sách, trong khi một số nhà thiệt hại nhẹ vẫn được xét duyệt.

Đơn cử, nhà ông Nguyễn Thanh Hải bị tốc mái hoàn toàn phía sau, đồ đạc hư hỏng nhưng không có tên trong danh sách hỗ trợ. Trong khi đó, một số hộ khác bị thiệt hại nhẹ hoặc nhà bỏ trống vẫn được xét duyệt. Theo người dân, những hộ này là người thân của cán bộ thôn, xã nên được ưu ái.

Đại diện UBND xã Cát Tiến cho biết, sau bão, xã chỉ đạo các thôn rà soát, lập danh sách hộ dân bị thiệt hại. Xã thành lập tổ công tác kiểm tra và xét duyệt theo quy định. Kết quả, toàn xã có 8 hộ bị sập nhà (thiệt hại trên 70%), 145 hộ bị tốc mái hoàn toàn (thiệt hại 50-70%), 282 hộ bị tốc mái một phần (thiệt hại 30-50%). Danh sách đã được niêm yết công khai từ ngày 28 đến 30-11-2025 tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn.

Ông Võ Kế Nhanh-Trưởng thôn Tân Thanh-khẳng định, việc rà soát được thực hiện đúng hướng dẫn, không có chuyện ưu ái. Riêng trường hợp ông Hải, thôn xác định mức thiệt hại dưới 30% nên không được hỗ trợ.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Diêu-Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiến-lại cho biết: Ông Hải cho người khác thuê nhà tại thôn Tân Thanh để ở. Khi cơn bão số 13 gây tốc mái phần phía sau nhà, vợ chồng ông Hải không báo cáo, nhà đóng cửa nên thôn, xã không biết. Những trường hợp khác, UBND xã rà soát, thẩm định, xét duyệt theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên.

Hai cách giải thích không đồng nhất này khiến người dân băn khoăn. Ông Võ Văn Trịnh-Chủ tịch UBND xã Cát Tiến, cho rằng, địa phương thực hiện đúng quy định, không để người dân thiệt thòi. Xã sẽ kiểm tra lại trường hợp gia đình ông Hải để xem xét, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Thực tế cho thấy, công tác rà soát, thống kê được triển khai kịp thời, song việc thông báo kết quả cho người dân vẫn chưa sâu sát, nhất là với các trường hợp không đáp ứng điều kiện được hỗ trợ. Các địa phương cần phổ biến rõ chính sách, căn cứ đánh giá thiệt hại và kết quả xét duyệt để tạo đồng thuận, minh bạch.