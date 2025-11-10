Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65 xã, phường

(GLO)- Chiều 10-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra tại 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại tại 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, bão đã làm 2 người chết, 12 người bị thương; 1.035 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%); hơn 7.750 nhà bị thiệt hại rất nặng (từ 50-70%); hơn 8.073 nhà bị thiệt hại nặng (từ 30-50%); hơn 32.833 nhà bị thiệt hại một phần (dưới 30%); hơn 10.322 nhà bị ngập nước.

Đồng thời, có hơn 92 tàu thuyền thiệt hại hoàn toàn, hơn 138 tàu thuyền bị hư hỏng; hơn 496 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại, trên 590 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 13.927 ha cây trồng bị thiệt hại.

Gió dữ, sóng lớn do bão số 13 đã càn quét qua làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) khiến nhiều căn nhà bị sập, đổ nát, để lại khung cảnh hoang tàn. Ảnh: H.P

Ngoài ra, nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực… bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ, hư hỏng hàng loạt, rất nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Căn cứ diễn biến của thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân. Khẩn trương đánh giá toàn diện và tập trung sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế và cấp nước sinh hoạt, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà. Tổ chức hỗ trợ, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là các hộ chịu thiệt hại nặng nề. Đồng thời, tiếp tục duy trì cảnh báo, giám sát để phòng ngừa các rủi ro phát sinh như sạt lở đất sau mưa, cháy nổ do chập điện, hoặc các đợt thiên tai tiếp theo.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi đời sống người dân phường Quy Nhơn Đông khi bão số 13 đã gây ra nhiều thiệt hại. Ảnh: H.P

Ngoài ra, để đảm bảo công tác khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và đồng bộ, UBND tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an tỉnh đóng vai trò then chốt trong việc điều động phương tiện, nhân lực hỗ trợ di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm; sẵn sàng triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp; phối hợp giúp đỡ nhân dân xử lý cải thiện môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung vào ổn định sản xuất và môi trường nông thôn, giám sát chất lượng môi trường sau bão, lũ. Hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau thiên tai. Triển khai giải pháp cấp bách đảm bảo nguồn nước sạch nông thôn. Cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập lụt tại các khu vực còn tiềm ẩn nguy hiểm. Tham mưu việc xử lý khẩn cấp sự cố các công trình phòng, chống thiên tai, sự cố công trình xây dựng thủy lợi do thiên tai gây ra, theo dõi tình hình để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những nội dung theo thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: H.P

Sở Xây dựng khẩn trương khôi phục hệ thống kết cấu hạ tầng. Nhất là rà soát, đánh giá tình trạng công trình hạ tầng giao thông và chỉ đạo khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo lưu thông…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động nhân dân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau...

UBND tỉnh yêu cầu các cơ, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường; tập trung mọi nguồn lực khắc phục nhanh nhất hậu quả sau bão; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai tỉnh để tổng hợp báo cáo.