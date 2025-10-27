Lực lượng vũ trang Gia Lai tích cực tập luyện, đảm bảo “4 tại chỗ” trong phòng-chống thiên tai

Trực tiếp chỉ huy cuộc luyện tập, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai-khẳng định: Mục đích của hoạt động này nhằm chủ động triển khai từ xa, từ sớm các biện pháp trong công tác phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa bão.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt, giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia công tác PCTT-TKCN của Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: H.P

Rèn khả năng ứng phó với thiên tai

Khi tín hiệu báo động thực hiện tình huống ứng phó thiên tai, TKCN dồn dập vang lên, những đôi tay thoăn thoắt, thuần thục của các chiến sĩ nhanh chóng hoàn thành việc sắp đặt, gói buộc. Hành trang bộ đội mang theo có thêm những trang bị chuyên dụng như: áo phao, sào, phao cứu đuối, thực phẩm tiếp tế...

Sau đó, các thành viên Đội PCLB-TKCN và Đội xung kích phòng thủ dân sự (PTDS) của Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng tập hợp đội hình, cơ động ra vị trí tập kết, hành quân đến vị trí giả định nơi xảy ra sự cố, thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tham gia tổng luyện tập cơ động lực lượng, phương tiện phòng PCTT-TKCN và PTDS. Ảnh: H.P

Quá trình thực hành luyện tập, lực lượng, phương tiện và tổ chức chỉ huy tham gia công tác PCTT-TKCN giữa các đơn vị đã phân định rõ ràng, gắn vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Đặc biệt, việc tính toán thời gian cơ động của các lực lượng đến nơi cần ứng cứu cũng được các đơn vị cụ thể hóa chi tiết, tỉ mỉ.

Bộ đội nghe quán triệt nhiệm vụ trước khi cơ động. Ảnh: H.P

Theo Trung tá Phạm Ngọc Cảnh-Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp mỗi cá nhân và phân đội rèn luyện được khả năng hiệp đồng, kỹ năng trong tham gia công tác PCTT-TKCN, bảo đảm người và phương tiện của đơn vị luôn đủ khả năng cơ động, sẵn sàng đi thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống thiên tai.

Tham gia luyện tập, Đại úy Nguyễn Trung Tín-Trợ lý Tác huấn, Đội phó Đội PCLB-TKCN Bộ CHQS tỉnh-chia sẻ: “Các đợt huấn luyện thường xuyên và buổi tổng luyện tập phương án hôm nay giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên kiêm nhiệm công tác PCTT-TKCN của các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh nắm chắc nội dung và sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang-thiết bị chuyên dùng trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Không chỉ rèn khả năng cơ động, chúng tôi còn thành thục các kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cơ bản để sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào”.

Kiểm tra phương tiện đảm bảo sẵn sàng cho bộ đội cơ động. Ảnh: H.P

Đưa lương thực, thực phẩm lên xe chuyên dụng phục vụ công tác PCTT-TKCN. Ảnh: H.P

Kết thúc buổi luyện tập, Bộ CHQS tỉnh đánh giá công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị đầy đủ, chu đáo về mọi mặt (lực lượng, phương tiện, trang bị, nhiên liệu, lương thực thực phẩm, tình trạng kỹ thuật phương tiện...), khi có lệnh cơ động được ngay. Đồng thời, việc tổ chức cơ động chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, trang bị…

Thông qua luyện tập, Bộ CHQS tỉnh cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong xây dựng các phương án, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện phương châm “4 tại chỗ” ứng phó với thiên tai.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra hành trang, dặn dò bộ đội trước khi cơ động làm nhiệm vụ. Ảnh: H.P

Phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình

Thực tiễn công tác những năm qua đã đem lại cho lực lượng vũ trang tỉnh nhiều kinh nghiệm trong công tác PCTT-TKCN. Tuy nhiên, trước biến đổi khó lường của thời tiết, việc chuẩn bị chu đáo tất cả mọi khâu vẫn là yêu cầu quan trọng.

Bộ CHQS tỉnh đảm bảo đầy đủ phương tiện, vật chất phục vụ công tác PCTT-TKCN. Ảnh: H.P

Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra, khảo sát các hồ đập thủy điện, thủy lợi có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn toàn tỉnh; khảo sát các khu vực trên địa bàn tỉnh có nguy cơ về sạt lở đất đá ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và chia cắt giao thông khi sạt lở đất đá để có phương án ứng phó kịp thời.

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã cập nhật hơn 110 khu vực trục đường bị ngập lụt và gần 100 khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở đất, bờ kè ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ đó, Bộ CHQS tỉnh cùng các địa phương đã xây dựng các kịch bản chi tiết, phương án di dời dân đến nơi an toàn khi có sự cố ngập lụt, sạt lở xảy ra.

Công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất được Bộ CHQS tỉnh thực hiện theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” (chủ động phòng chống trước, phát hiện-xử lý trước, phương tiện-vật tư chuẩn bị trước; lực lượng, chỉ huy, phương tiện, hậu cần tại chỗ).

Tham gia vào công tác PCTT-TKCN của lực lượng vũ trang tỉnh là bộ đội thường trực, lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, dự bị động viên với hơn 19.000 người. Về phương tiện, ngoài ô tô các loại, còn có sự tham gia của xe đặc chủng, xe cần cẩu, tàu, xuồng, ca nô các loại…

Thực hành cơ động lực lượng, phương tiện tham gia PCTT-TKCN. Ảnh: H.P

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị hiệp đồng chặt chẽ với 19 đơn vị Bộ Quốc phòng, 4 đơn vị Bộ Công an và 11 đơn vị Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp địa phương và nhân dân thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2025.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho các đội xung kích PCTT-TKCN và PTDS của Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị thuộc quyền nhằm nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục, khả năng cơ động nhanh, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ngoài ra, đơn vị cũng tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai bằng nhiều hình thức, bảo đảm thông tin về thiên tai đến được với người dân khu vực xảy ra thiên tai…

Các nội dung huấn luyện đã được Bộ CHQS tỉnh triển khai để đảm bảo thuần thục, chính xác, an toàn khi vận dụng vào thực tiễn, sẵn sàng cho nhiệm vụ PCTT-TKCN. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh-cho biết thêm: Xác định PCTT-TKCN là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Bộ CHQS tỉnh đề ra phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chủ động làm tốt mọi khâu, từ các vấn đề về nhân lực, phương tiện, trang bị đến việc dự báo tình hình, triển khai phương án ứng phó... đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Các nội dung cần huấn luyện, diễn tập cũng đã triển khai để đảm bảo thuần thục, chính xác, an toàn khi vận dụng vào thực tiễn, sẵn sàng cho nhiệm vụ PCTT-TKCN.