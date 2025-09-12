Danh mục
Thời sự

Kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại khu vực phía Đông Gia Lai

ĐOÀN BÌNH
PHI LONG
(GLO)- Sáng 11-9, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại các địa phương khu vực phía Đông tỉnh.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp đã kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại các phường: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc và xã An Nhơn Tây.

kiem-tra-phong-chong-thien-tai.jpg
Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp làm việc với lãnh đạo các xã, phường phía Đông tỉnh về công tác phòng-chống thiên tai. Ảnh: Phi Long

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, các địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã, phường; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy; thành lập các đội xung kích tại cơ sở.

Các địa phương cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, nâng cấp các tuyến đê, kè, hồ chứa, nạo vét hệ thống thoát nước, xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

520a8ef95a7bd125886a.jpg
Kiểm tra thực tế tại phường Bình Định. Ảnh: Phi Long

Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng-chống thiên tai; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Rà soát, phân công công việc cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã, phường đúng người, đúng việc, đúng năng lực và sát với thực tiễn cơ sở nhằm phát huy hiệu quả công việc một cách tốt nhất.

Cùng với đó, nhanh chóng tổ chức cắm biển báo nguy hiểm tại các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng, sụt lún; đồng thời, gia cố lại hệ thống hồ đập và các công trình thủy lợi. Ban Chỉ huy các địa phương cần ký kết quy chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ khi mưa lũ xảy ra.

null