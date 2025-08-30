Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak diễn tập phòng-chống thiên tai

(GLO)- Sáng 29-8, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và truyền thông hướng dẫn nội dung phòng-chống lũ lụt cho vùng hạ du.

Tham dự buổi diễn tập có đại diện lãnh đạo xã Kbang, Đak Pơ, Ya Hội và phường An Bình, An Khê cùng đại diện lãnh đạo, công nhân viên của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: Ngọc Minh

Phương án diễn tập phòng-chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm nay gồm 3 tình huống giả định: cửa van cung số 1 đang vận hành nâng thì bị sự cố không tiếp tục vận hành nâng được nữa; sử dụng máy phát điện diesel dự phòng số 2 cung cấp nguồn điện cho đập tràn khi mất điện lưới địa phương 22kV và máy phát điện diesel dự phòng số 1 bị sự cố; sạt lở cục bộ mái đập thượng lưu bờ trái đập dâng An Khê.

Nhân viên xử lý tình huống cửa van cung số 1 đang vận hành nâng thì bị sự cố không tiếp tục vận hành nâng được nữa. Ảnh: Ngọc Minh

Tại buổi diễn tập, lãnh đạo cùng nhân viên một số phòng, phân xưởng, đội xung kích PCTT và TKCN của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã phối hợp nhịp nhàng, xử lý các tình huống theo đúng phương án đề ra.

Qua đó, Công ty rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng trong công tác phòng-chống thiên tai trong năm 2025 và những năm tiếp theo.