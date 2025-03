Diễn tập phòng-chống thiên tai, ứng cứu khẩn cấp đường điện cao thế

Trong 2 ngày (22 và 23-3), Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) tổ chức diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ứng cứu khẩn cấp năm 2025. Ảnh: Lê Nam

Tham gia diễn tập có 377 người là lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên truyền tải điện thuộc các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Các lực lượng chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ diễn tập. Ảnh: Lê Nam

Theo đó, ngày 22-3, tại vị trí 77 của đường dây 500kV 574/Pleiku 2-572/Chơn Thành (thôn Phun Thanh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) Ban tổ chức khai mạc buổi diễn tập và phổ biến, quán triệt nội dung diễn tập, chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ diễn tập. Ngày 23-3, các lực lượng tham gia diễn tập tổ chức xử lý các tình huống giả định như: phụ kiện của chuỗi cách điện đỡ, khóa đỡ dây dẫn, phụ kiện của chuỗi cách điện néo, khóa néo dây dẫn có nguy cơ gây mất an toàn đường dây truyền tải trong vận hành; dây dẫn 3 pha, khung định vị và phụ kiện vận hành lâu ngày, gây ma sát với dây dẫn có nguy cơ gây tưa, đứt, … các lớp nhôm bên ngoài; các mối nối, ống vá vận hành lâu ngày có nguy cơ gây mất an toàn đường dây truyền tải; hành lang an toàn lưới điện có một số cây cao có khả năng ngã đổ gây mất an toàn trong vận hành. Đồng thời, lực lượng tham gia diễn tập đã tổ chức xử lý các tình huống đưa ra bằng các giải pháp: đi dây dẫn kiểm tra tình trạng dây, khung định vị, chuỗi cách điện và phụ kiện tổng cộng 527 vị trí cột với 252,41 km đường dây 500kV 574/Pleiku 2-572/Chơn Thành đi qua 3 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông trực thuộc Công ty Truyền tải điện 3.

Các lực lượng diễn tập xử lý tình huống, kiểm tra tình trạng dây, khung định vị, chuỗi cách điện trên đường dây 500kV. Ảnh: Lê Nam

Qua đợt diễn tập đã giúp các đơn xử lý được các tình huống bất thường phát sinh trong quá trình vận hành lưới điện, thực hiện tốt công tác diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ứng cứu khẩn cấp năm 2025, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo quản lý vận hành lưới điện truyền tải an toàn, hiệu quả.