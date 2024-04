Cụ thể, Sở Công thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện, vận động nhân dân cùng tham gia công tác bảo vệ, tham gia tố giác tội phạm, tránh những hành vi xâm phạm đến hành lang an toàn lưới điện. Đặc biệt, hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm sớm đưa các công trình lưới điện đang triển khai thi công trên địa bàn vào vận hành, khai thác.

Đối với các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện, Sở Công thương đề nghị tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình lưới điện, kiểm tra những khu vực hành lang tuyến đường dây có nguy cơ cháy cao, các khu vực nhiều cây, cỏ khô, thực bì dễ gây cháy rừng, khu vực người dân có tập quán đốt nương làm rẫy nhằm đưa ra biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra; tuyệt đối tuân thủ lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền điều khiển; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, củng cố các thiết bị của các nhà máy điện đảm bảo nâng cao độ tin cậy vận hành, hệ số sẵn sàng, nâng cao khả năng phát điện; rà soát đảm bảo bình thường của hệ thống rơ le bảo vệ, tự động của nhà máy điện; chuẩn bị sẵn sàng vật tư dự phòng cho các thiết bị của nhà máy điện để kịp thời khắc phục sự cố và đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất.