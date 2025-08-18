Tiếp nối hành trình an cư: IEC Residences Quy Nhơn chính thức tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng hồ sơ đăng ký mua nhà tòa CT2

(GLO)- Ngày 17-8-2025, tại dự án IEC Residences Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC (IEC Corporation) phối hợp với đơn vị phát triển dự án TTP tổ chức sự kiện Lễ ra mắt và hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tòa CT2 - IEC Residences Quy Nhơn.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vương - đại diện đơn vị phát triển dự án, đã bấm nút và công bố tòa CT2 chính thức đủ điều kiện pháp lý bước vào giai đoạn hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ đăng ký mua nhà.

“Chúng tôi rất tự hào khi toà CT2 IEC Residences Quy Nhơn chính thức bước vào giai đoạn hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ đăng ký mua nhà, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo không gian sống hiện đại và bền vững tại Quy Nhơn. Với sự đồng hành của chính quyền, đối tác và khách hàng, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, pháp lý minh bạch và giá trị gia tăng bền vững”, ông Vương chia sẻ.

Có mặt trong sự kiện, khách hàng Nguyễn Thị Kiều My bày tỏ: “Tôi rất vui và yên tâm vì tìm được căn hộ phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính. Tôi đánh giá IEC Residences Quy Nhơn có vị trí thuận lợi, thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ và pháp lý minh bạch. Mong rằng đây sẽ là nơi an cư lý tưởng cho cả gia đình”.

Sự kiện Lễ ra mắt và hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tòa CT2 - IEC Residences Quy Nhơn - tổ chức ngày 17-8-2025. Ảnh: BTC

Thành công từ tòa CT1 khẳng định năng lực triển khai

Trước đó, tòa CT1 – giai đoạn đầu tiên của dự án – đã được bàn giao vào tháng 12-2024. Tính đến nay, tòa CT1 IEC Residences Quy Nhơn ghi nhận 97% căn hộ được sở hữu bởi khách hàng, phần lớn cư dân đã chuyển về sinh sống, hình thành một cộng đồng an cư ổn định và đầy sức sống. Không chỉ đơn thuần là con số ấn tượng về tỷ lệ “lấp đầy”, kết quả này cho thấy dự án đã đáp ứng đúng kỳ vọng và nhu cầu thực tế của người dân địa phương trong việc tìm kiếm một nơi ở chất lượng, phù hợp tài chính.

Thành công của tòa CT1 cũng khẳng định năng lực triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng bàn giao đảm bảo và hệ thống tiện ích nội khu đi vào vận hành ổn định của chủ đầu tư IEC Corporation. Với mức chi phí vừa phải, đáp ứng khả năng của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, IEC Residences Quy Nhơn trở thành lựa chọn đáng tin cậy để mỗi gia đình an tâm xây dựng tổ ấm, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài tại Quy Nhơn.

Với kết quả này, IEC Corporation đã xây dựng được niềm tin ban đầu với thị trường, từ cư dân hiện hữu đến khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm một sản phẩm nhà ở phù hợp tại Quy Nhơn. Thành công từ CT1 cũng là cơ sở quan trọng để tòa CT2 – giai đoạn tiếp theo – được tiếp tục triển khai, thu hút sự quan tâm ngay từ khi bắt đầu.

Niềm vui nhân đôi tại sự kiện hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, nhiều khách hàng còn may mắn bốc thăm trúng những phần quà giá trị và ý nghĩa. Ảnh: BTC

Tòa CT2 – CT3 – CT4 hoàn thiện bức tranh an cư phường Quy Nhơn Bắc

Tòa CT2 chính thức khởi công vào tháng 6-2025. Theo cam kết của chủ đầu tư vào sự kiện diễn ra sáng 17-8-2025, tòa CT2 sẽ chính thức đón những cư dân đầu tiên về ở vào quý IV/2026. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, quy trình giám sát thi công chặt chẽ, sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị triển khai.

Hiện tại, toà CT2 dự án IEC Residences Quy Nhơn đã hoàn thành phần móng, đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục nghiệm thu. Thời gian này, khách hàng đã có thể chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký mua nhà - cơ hội để hiện thực hóa ước mơ.

Khi hoàn thiện, dự án sẽ cung cấp ra thị trường gần 1.500 căn hộ, đa dạng diện tích từ 46,5m², 56,5m², 62m², 65m² đến 70m². Với thiết kế tối ưu hóa công năng từ phòng khách, nối liền tới không gian sinh hoạt chung, phòng bếp, mọi không gian đều tận dụng tối đa ánh sáng và luồng gió tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu.

Các căn hộ được thiết kế với diện tích linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư của nhiều nhóm khách hàng, từ người độc thân, gia đình trẻ đến các hộ gia đình đa thế hệ. Với IEC Residences Quy Nhơn, cư dân chắc chắn được tận hưởng một không gian sống trọn vẹn với những tiện ích đồng bộ và hiện đại. Không chỉ vậy, mỗi cư dân nơi đây sẽ là một mảnh ghép tạo nên cộng đồng văn minh và gắn kết.

Toà CT2 - khối nhà thứ hai trong dự án IEC Residences Quy Nhơn - dự kiến bàn giao vào quý IV/2026.

IEC Residences Quy Nhơn tọa lạc tại khu đô thị Long Vân – một trong những điểm phát triển mới tại Quy Nhơn, với định hướng trở thành trung tâm công nghệ, giáo dục và đô thị thông minh. Dự án liền kề các trụ cột lớn như Trường liên cấp FPT, Trung tâm Trí tuệ nhân tạo FPT AI, khu đô thị phụ trợ, giúp cư dân thuận lợi kết nối trong công việc, học tập và sinh hoạt.

Về tiện ích nội khu, IEC Residences Quy Nhơn sở hữu quảng trường nhạc nước 5.000 m², khu thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, sảnh đón cư dân, tầng để xe, nhà sinh hoạt cộng đồng... Các hạng mục đều đã được đưa vào sử dụng và vận hành ổn định, góp phần nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.

Sự kiện hướng dẫn khách hàng đăng ký hồ sơ mua nhà tòa CT2 ngày 17-8-2025 không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm, mà còn là cầu nối quan trọng để người dân có nhu cầu thực sự tiếp cận một sản phẩm nhà ở có pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo, tiện ích đầy đủ – ngay trong lòng đô thị mới của Quy Nhơn.