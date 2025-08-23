Giá vàng trong nước tăng vọt 1,2 triệu đồng, lập đỉnh 126,6 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch ngày 23-8, thị trường vàng trong nước tiếp tục đem tới bất ngờ khi tăng vọt 1,2 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá vàng miếng tiếp tục ở mức cao nhất trong lịch sử 126,6 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước tháng này liên tục lập đỉnh giá mới, cao nhất từ trước tới nay. Hiện tại, giá vàng miếng đang được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đang cùng niêm yết ở mức 125,6-126,6 triệu đồng/lượng, tăng đồng thời 1,2 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng ngày 23-8 tiếp tục đạt mức cao nhất trong lịch sử với 126,6 triệu đồng. Ảnh: P.V

Doanh nghiệp Mi Hồng hiện đang giao dịch giá mua vào ở mức cao, 126 triệu đồng/lượng, chỉ cách chiều bán ra 600.000 đồng. Phú Quý lại mua vào ở mức thấp với 124,6 triệu đồng, duy trì mức chênh lệch với chiều bán ra 2 triệu đồng.

Vàng nhẫn cũng theo đà tăng, một số doanh nghiệp đã niêm yết mức bán ra vượt mốc 121 triệu đồng/lượng. Hiện Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 118,7-121,7 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang mua vào với giá 119,5 triệu đồng và bán ra với giá 121 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn tại PNJ đang ở mức 118,5-121,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý cũng đang giao dịch 2 chiều mua-bán là 118,3-121,3 triệu đồng/lượng; SJC đang niêm yết ở mức 118,5-121 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Theo Kitco, giá nhận lúc 4 giờ ngày 23-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3373,39 USD/ounce, tăng 30,85 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,74 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,9 triệu đồng/lượng.