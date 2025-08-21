Giá vàng vọt tăng 600.000 đồng, ở mức cao nhất lịch sử với 125,4 triệu đồng

(GLO)- Sau phiên giảm nhẹ vào hôm qua thì sáng nay (21-8), thị trường vàng trong nước ghi nhận mức bật tăng tới 600.000 đồng mỗi lượng. Hiện giá vàng miếng bán ra ở mức 125,4 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Thị trường vàng trong nước từ đầu tháng 8 đến nay nhìn chung xu hướng tăng là chủ yếu và liên tục lập đỉnh mới. Sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý lớn trong nước như DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ đồng loạt tăng thêm 600.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra, hiện giao dịch ở mức 124,4-125,4 triệu đồng/lượng.

Giá mua vào của Mi Hồng tiệm cận 125 triệu đồng khi đang giao dịch ở mức 124,8 triệu đồng/lượng, cao hơn các doanh nghiệp khác 400.000 đồng. Phú Quý vẫn giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng khi giao dịch mua vào ở mức thấp, 123,4 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Mức giao dịch thấp nhất ghi nhận trong tuần này đối với thị trường vàng miếng là 123,8-124,5 triệu đồng/lượng. So với đầu tuần, giá vàng đã tăng thêm 1 triệu đồng.

Tương tự, thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng so với phiên giao dịch hôm qua, giá niêm yết tùy theo từng doanh nghiệp. Nhẫn tròn Phú Quý 9999 hiện giao dịch ở mức 117-120 triệu đồng/lượng; Mi Hồng có giá 118,2-119,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 117,5-120,5 triệu đồng/lượng; SJC đang mua vào ở mức 117,3 triệu đồng, bán ra ở mức 119,8 triệu đồng; PNJ cũng giao dịch ở mức 117,3-120,3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 21-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3341,22 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 19,34 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện vàng trong nước cao hơn vàng thế giới 18,4 triệu đồng.