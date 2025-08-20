Gia Lai: 26 cơ sở kinh doanh sản phẩm thịt heo được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm

(GLO)- Chiều 20-8, ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 26 cơ cở kinh doanh sản phẩm thịt heo được cơ quan chuyên môn thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, dịch tả heo Châu Phi đã bùng phát tại 34/34 tỉnh, thành trên cả nước. Riêng tại tỉnh Gia Lai, từ cuối tháng 6 đến ngày 15-8, đã xuất hiện 21 ổ dịch tại 48 hộ chăn nuôi thuộc 36 thôn/làng của 21 xã, phường.

Hiện nay, tình hình dịch tả heo Châu Phi trong tỉnh đang từng bước được kiểm soát, hạn chế lây lan. Đáng chú ý, có 6/21 xã, phường (An Nhơn Đông, Cửu An, Ân Hảo, Tuy Phước Tây, Tuy Phước, Ia Tul) đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

Heo trước khi đưa vào khu giết mổ tại Nhà máy NM2 của Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) được kiểm tra sức khỏe hết sức kỹ càng. Ảnh: Trọng Lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có các cơ cở kinh doanh sản phẩm thịt heo được cơ quan chuyên môn thẩm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, gồm: