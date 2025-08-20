Gia Lai: 26 cơ sở kinh doanh sản phẩm thịt heo được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, dịch tả heo Châu Phi đã bùng phát tại 34/34 tỉnh, thành trên cả nước. Riêng tại tỉnh Gia Lai, từ cuối tháng 6 đến ngày 15-8, đã xuất hiện 21 ổ dịch tại 48 hộ chăn nuôi thuộc 36 thôn/làng của 21 xã, phường.
Hiện nay, tình hình dịch tả heo Châu Phi trong tỉnh đang từng bước được kiểm soát, hạn chế lây lan. Đáng chú ý, có 6/21 xã, phường (An Nhơn Đông, Cửu An, Ân Hảo, Tuy Phước Tây, Tuy Phước, Ia Tul) đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có các cơ cở kinh doanh sản phẩm thịt heo được cơ quan chuyên môn thẩm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, gồm:
|STT
|Tên cơ sở sản xuất kinh doanh
|Loại hình kinh doanh
|1
|Cơ sở chế biến Lơ Pang - Địa điểm kinh doanh công ty CP chăn nuôi Gia Lai
|Giết mổ heo, gà
|2
|Công ty TNHH MTV kinh doanh Kim Thu
|Kinh doanh thịt heo
|3
|Địa điểm kinh doanh số 2 - Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh tại Gia Lai
|Kinh doanh thịt heo, thịt, thịt vịt, trứng gà
|4
|Địa điểm kinh doanh số 04 của Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh tại Gia Lai
|Kinh doanh thịt heo, thị gà, thịt vịt, trứng gà
|5
|Địa điểm kinh doanh số 05 của Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh tại Gia Lai
|Kinh doanh thịt heo, thị gà, trứng gà
|6
|Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến thực phẩm Quy Nhơn
|Cơ sở giết mổ tập trung
|7
|Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến thực phẩm Quy Nhơn
|Cơ sở giết mổ tập trung
|8
|Công ty TNHH thực phẩm sạch Bình Định Thực phẩm sạch Bình Định
|Cơ sở giết mổ tập trung heo, gà
|9
|Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam -Chi nhánh NM2 tại phường An Nhơn Nam
|Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
|10
|Hộ kinh doanh Hương Thảo
|Mua bán thịt heo
|11
|Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm Ngọc Nga
|Mua bán thịt heo, thịt gà đông lạnh
|12
|Cơ sở Kim Liên
|Buôn bán trứng gia cầm; thịt gà, vịt, heo, bò tươi sống; chân, cánh, đùi gà đông lạnh
|13
|Hộ kinh doanh cơ sở kinh doanh Thực phẩm sạch Bảo Tín
|Kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt (hàng đông lạnh)
|14
|Hộ kinh doanh Thanh Đạt
|Buôn bán thịt heo, bò, gà, trứng gà
|15
|Cty TNHH Dịch vụ PCL
|Bán buôn các sản phẩm thịt
|16
|Phạm Thị Nữ
|Mua bán thịt bò, thịt heo, thịt gà, hải sản
|17
|Lê Văn Hướng
|Mua bán thịt heo đông lạnh
|18
|Lê Văn Phong
|Mua bán thịt heo
|19
|Hộ kinh doanh Trần Thị Phương
|Buôn bán thịt heo
|20
|Hộ kinh doanh Hồ Thị Hở
|Mua bán thịt heo
|21
|Hộ kinh doanh Chú Ỉn
|Mua bán thịt heo
|22
|Lê Văn Phúc
|Mua bán thịt heo, thịt bò
|23
|Địa điểm kinh doanh số 09 của Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh NM 2 tại Gia Lai
|Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
|24
|Địa điểm kinh doanh số 10 Của Công ty CP Chăn Nuôi C.P Việt Nam - Chi Nhánh NM 2 tại Gia Lai
|Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
|25
|Địa điểm kinh doanh số 11 của Công ty CP chăn C.P Việt Nam - Chi nhánh NM 2 tại Bình Định.
|Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
|26
|Địa điểm kinh doanh số 12 của Công ty CP chăn C.P Việt Nam - Chi nhánh NM 2 tại Gia Lai.
|Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt