Gia Lai: 26 cơ sở kinh doanh sản phẩm thịt heo được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm

TRỌNG LỢI
(GLO)- Chiều 20-8, ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 26 cơ cở kinh doanh sản phẩm thịt heo được cơ quan chuyên môn thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, dịch tả heo Châu Phi đã bùng phát tại 34/34 tỉnh, thành trên cả nước. Riêng tại tỉnh Gia Lai, từ cuối tháng 6 đến ngày 15-8, đã xuất hiện 21 ổ dịch tại 48 hộ chăn nuôi thuộc 36 thôn/làng của 21 xã, phường.

Hiện nay, tình hình dịch tả heo Châu Phi trong tỉnh đang từng bước được kiểm soát, hạn chế lây lan. Đáng chú ý, có 6/21 xã, phường (An Nhơn Đông, Cửu An, Ân Hảo, Tuy Phước Tây, Tuy Phước, Ia Tul) đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

a3-heo.jpg
Heo trước khi đưa vào khu giết mổ tại Nhà máy NM2 của Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) được kiểm tra sức khỏe hết sức kỹ càng. Ảnh: Trọng Lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có các cơ cở kinh doanh sản phẩm thịt heo được cơ quan chuyên môn thẩm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, gồm:

STT
 Tên cơ sở sản xuất kinh doanh
 Loại hình kinh doanh
1
 Cơ sở chế biến Lơ Pang - Địa điểm kinh doanh công ty CP chăn nuôi Gia Lai
 Giết mổ heo, gà
2
 Công ty TNHH MTV kinh doanh Kim Thu
 Kinh doanh thịt heo
3
 Địa điểm kinh doanh số 2 - Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh tại Gia Lai
 Kinh doanh thịt heo, thịt, thịt vịt, trứng gà
4
 Địa điểm kinh doanh số 04 của Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh tại Gia Lai
 Kinh doanh thịt heo, thị gà, thịt vịt, trứng gà
5
 Địa điểm kinh doanh số 05 của Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh tại Gia Lai
 Kinh doanh thịt heo, thị gà, trứng gà
6
 Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến thực phẩm Quy Nhơn
 Cơ sở giết mổ tập trung
7
 Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến thực phẩm Quy Nhơn
 Cơ sở giết mổ tập trung
8
 Công ty TNHH thực phẩm sạch Bình Định Thực phẩm sạch Bình Định
 Cơ sở giết mổ tập trung heo, gà
9
 Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam -Chi nhánh NM2 tại phường An Nhơn Nam
 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
10
 Hộ kinh doanh Hương Thảo
 Mua bán thịt heo
11
 Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm Ngọc Nga
 Mua bán thịt heo, thịt gà đông lạnh
12
 Cơ sở Kim Liên
 Buôn bán trứng gia cầm; thịt gà, vịt, heo, bò tươi sống; chân, cánh, đùi gà đông lạnh
13
 Hộ kinh doanh cơ sở kinh doanh Thực phẩm sạch Bảo Tín
 Kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt (hàng đông lạnh)
14
 Hộ kinh doanh Thanh Đạt
 Buôn bán thịt heo, bò, gà, trứng gà
15
 Cty TNHH Dịch vụ PCL
 Bán buôn các sản phẩm thịt
16
 Phạm Thị Nữ
 Mua bán thịt bò, thịt heo, thịt gà, hải sản
17
 Lê Văn Hướng
 Mua bán thịt heo đông lạnh
18
 Lê Văn Phong
 Mua bán thịt heo
19
 Hộ kinh doanh Trần Thị Phương
 Buôn bán thịt heo
20
 Hộ kinh doanh Hồ Thị Hở
 Mua bán thịt heo
21
 Hộ kinh doanh Chú Ỉn
 Mua bán thịt heo
22
 Lê Văn Phúc
 Mua bán thịt heo, thịt bò
23
 Địa điểm kinh doanh số 09 của Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh NM 2 tại Gia Lai
 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
24
 Địa điểm kinh doanh số 10 Của Công ty CP Chăn Nuôi C.P Việt Nam - Chi Nhánh NM 2 tại Gia Lai
 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
25
 Địa điểm kinh doanh số 11 của Công ty CP chăn C.P Việt Nam - Chi nhánh NM 2 tại Bình Định.
 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
26
 Địa điểm kinh doanh số 12 của Công ty CP chăn C.P Việt Nam - Chi nhánh NM 2 tại Gia Lai.
 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Khuyến cáo người dân không quay lưng với thịt heo an toàn

Khuyến cáo người dân không quay lưng với thịt heo an toàn

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã tiêu hủy 984 con heo do mắc dịch tả heo Châu Phi với tổng khối lượng hơn 58,6 tấn. Trong đó có 909 con heo thịt, heo sữa và 75 con heo nái, heo đực giống.

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, tổ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn cao nguyên Gia Lai đã phát huy tốt vai trò cầu nối giúp bệnh nhân nghèo. Qua kết nối, bệnh nhân được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Phóng sự - Ký sự

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đời sống

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Phóng sự - Ký sự

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Phóng sự - Ký sự

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Xã hội

(GLO)- Tối 5-8, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), 3 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An đã xuất phát. Những chuyến xe không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang nặng nghĩa tình của đồng bào Gia Lai tới bà con vùng lũ.

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Đời sống

(GLO)- Ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa phía Tây tỉnh, trẻ em Bahnar, Jrai tận hưởng những ngày hè đầy hồn nhiên. Ngoài những lúc theo cha mẹ lên rẫy, các em hào hứng với những trò chơi ngoài trời rộn tiếng cười. Mùa hè vì thế chắc hẳn trở thành phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của các em.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

Gia Lai tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31

Gia Lai tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31

Đời sống

(GLO)- Ngày 2-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhóm Siết chặt vòng tay - H2O (TP. HCM), ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai phối hợp với UBND xã Kon Chiêng tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Bếp nhỏ lan tỏa yêu thương

Bếp nhỏ lan tỏa yêu thương

Đời sống

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tám (105 tuổi, ở xã An Nhơn Tây), “Bữa cơm nhớ nguồn” được Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN, Đoàn xã phối hợp cùng nhà hảo tâm tổ chức trong không khí ấm cúng, thân tình.

Vượt khó nhờ dòng vốn nghĩa tình

Vượt khó nhờ dòng vốn nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng, giúp nhiều hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng.

