Giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Ia Khươl và Ia Grai

(GLO)- Sáng 10-12, đoàn công tác liên ngành do Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì đã tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 tại xã Ia Khươl và Ia Grai (tỉnh Gia Lai).

Đây là hoạt động thuộc nội dung chương trình công tác năm 2025 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội-Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Các thành viên đoàn công tác liên ngành trao đổi với người dân xã Ia Khươl về tình hình sử dụng vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Sơn Ca

Tại xã Ia Khươl, sau khi tiến hành khảo sát thực tế, kiểm tra tình hình vay vốn tín dụng chính sách gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại một số hộ vay, đoàn công tác liên ngành đã có buổi làm việc với UBND xã.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, xã Ia Khươl được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Ia Khươl, Hà Tây và Đăk Tơ Ver. Tổng kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 là hơn 21 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 100% theo kế hoạch.

Năm 2025, tổng kế hoạch vốn các chương trình hơn 30 tỷ đồng. Hiện nay, xã đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung thành phần, dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình, phấn đấu giải ngân kịp thời các nguồn vốn được giao. Việc thực hiện các chương trình được hệ thống chính trị xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Các thành viên đoàn công tác liên ngành làm việc tại UBND xã Ia Khươl. Ảnh: Sơn Ca

Những năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời trên địa bàn xã Ia Khươl, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Trong thời gian tới, xã tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, đảm bảo duy trì kết quả giai đoạn 2021-2025.

Trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Khươl.

Tổng doanh số cho vay năm 2024 và 11 tháng của năm 2025 trên địa bàn xã đạt 52,7 tỷ đồng, với hơn 1.142 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến cuối tháng 11-2025 đạt 92,1 tỷ đồng, với 2.373 khách hàng còn dư nợ.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi về tình hình thực tế triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; ghi nhận các ý kiến, đề xuất của địa phương về những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào việc giảm nghèo nhanh và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Sơn Ca

Cùng ngày, đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Ia Grai.

Năm 2025, xã Ia Grai được phân bổ gần 23 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc thực hiện sáp nhập nên nguồn vốn phân bổ chậm.

Địa phương kiến nghị với đoàn giám sát một số vấn đề như: việc phân bổ nguồn vốn cần căn cứ vào nhu cầu thực tế và đề xuất của địa phương, bảo đảm đủ nguồn lực để địa phương triển khai các hoạt động đúng tiến độ và đạt hiệu quả; đề nghị bổ sung kinh phí đối với một số nội dung mới phát sinh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.