Khuyến cáo người dân không quay lưng với thịt heo an toàn

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã tiêu hủy 984 con heo do mắc dịch tả heo Châu Phi với tổng khối lượng hơn 58,6 tấn. Trong đó có 909 con heo thịt, heo sữa và 75 con heo nái, heo đực giống.

Ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Từ đầu năm 2025 đến nay, dịch tả heo Châu Phi đã bùng phát tại 34/34 tỉnh, thành trên cả nước. Riêng tại tỉnh Gia Lai, từ cuối tháng 6 đến nay đã xuất hiện 21 ổ dịch tại 48 hộ chăn nuôi thuộc 36 thôn/làng của 21 xã, phường.

Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, ở các xã phía Tây tỉnh, tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng; trong khi đó, các xã phía Đông có dấu hiệu giảm, với 6/21 xã, phường (An Nhơn Đông, Cửu An, Ân Hảo, Tuy Phước Tây, Tuy Phước, Ia Tul) đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

Dịch bệnh không chỉ gây tổn thất nặng nề cho người chăn nuôi mà còn tác động trực tiếp đến sức tiêu thụ thịt heo trên thị trường. Ghi nhận tại chợ Đầm (phường Quy Nhơn), một trong những chợ đầu mối lớn của tỉnh cho thấy sức mua thịt heo giảm mạnh. Nhiều tiểu thương cho biết lượng thịt bán ra giảm rõ rệt, có ngày chỉ bán được chưa đến 20 kg, chỉ bằng khoảng 1/5 lượng bán trước đây. Tại chợ Bồ Đề (xã Tuy Phước), nhiều sạp hàng đã đóng cửa từ đầu tháng do sức tiêu thụ yếu.

Sức mua giảm khiến nhiều sạp hàng bán thịt heo của tiểu thương ở chợ Bồ Đề (xã Tuy Phước) phải "đóng cửa". Ảnh: Trọng Lợi

Trước tâm lý e ngại sử dụng thịt heo của người tiêu dùng, ông Huỳnh Ngọc Diệp khẳng định: Dịch tả heo Châu Phi không lây sang người. Người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng thịt heo nếu được mua từ nơi có kiểm dịch thú y và chế biến đúng cách. Ông cũng nhấn mạnh việc nhiều thông tin thất thiệt trên mạng xã hội đã khiến người tiêu dùng hoang mang, thậm chí nhầm lẫn giữa dịch tả heo với bệnh sán heo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi.

Thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi có thể được nhận biết qua một số dấu hiệu như xuất huyết, các vết tím tái ở bụng và chân, thịt không có độ đàn hồi và săn chắc. Tuy nhiên, bằng mắt thường khó có thể xác định chính xác nên người tiêu dùng được khuyến cáo chỉ nên mua thịt có dấu kiểm dịch, nguồn gốc rõ ràng và nấu chín kỹ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.

Ông Diệp cho rằng, việc hiểu đúng và sử dụng đúng cách các sản phẩm từ thịt heo giúp bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, cũng là cách hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn, góp phần ổn định ngành chăn nuôi và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Heo được giết mổ bên trong Nhà máy NM2 của Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam (ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa, phường An Nhơn Hòa) được thú y giám sát chặt chẽ và đóng dấu kiểm dịch trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Trọng Lợi

Hiện nay, để ngăn chặn và kiểm soát dịch không lây lan, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, như: phân công cán bộ phối hợp chính quyền địa phương theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh; hướng dẫn quy trình xử lý, tiêu hủy đúng quy định; cung cấp tài liệu tuyên truyền để người chăn nuôi khai báo dịch kịp thời và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, lực lượng thú y còn phối hợp với Cảnh sát Giao thông duy trì hoạt động kiểm tra tại các chốt kiểm dịch động vật tạm thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vận chuyển, giết mổ, kinh doanh heo và sản phẩm từ heo không đảm bảo an toàn, không có dấu kiểm dịch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu chính quyền địa phương nắm chắc tình hình chăn nuôi, kiểm tra, phát hiện heo nghi dịch bệnh, tiến hành phối hợp thu thập mẫu xét nghiệm, xác định dịch bệnh và xử lý theo quy định. Đặc biệt là tổ chức họp dân trong thôn, làng để tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành khai báo dịch bệnh và tổ chức chống dịch (nếu có). Phối hợp tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, mua bán, giết mổ, sơ chế thuộc địa bàn quản lý...