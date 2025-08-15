Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Căng mình bảo vệ đàn vật nuôi trước dịch tả heo châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả heo châu Phi, hàng trăm hộ chăn nuôi tại Gia Lai đang áp dụng biện pháp “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để bảo vệ đàn heo, trong khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, quyết liệt ngăn dịch lan rộng.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: Dịch tả heo châu Phi hiện chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nơi chuồng trại không đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư, mật độ dân số cao và người dân đi lại thường xuyên. Trong khi đó, người chăn nuôi chưa thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng, đặc biệt là vắc xin phòng dịch tả heo châu Phi. Từ cuối tháng 6.2025 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận dịch tả heo châu Phi xảy ra ở 37 hộ chăn nuôi thuộc 30 thôn của 19 xã với tổng số 858 con heo nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy với tổng khối lượng hơn 52,4 tấn.

93.jpg
Người chăn nuôi ở các xã phía Đông tỉnh căng mình bảo vệ đàn heo trước dịch tả châu Phi. Ảnh: T.Lợi

Đáng lo ngại, thời tiết bất thường càng khiến công tác phòng dịch thêm khó khăn. Phía Tây tỉnh đang bước vào mùa mưa, còn khu vực phía Đông lại nắng nóng gay gắt. Trong bối cảnh chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao, nhiều chuồng trại không đảm bảo an toàn sinh học, nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng là rất lớn.

Ông Phạm Hoàng Sơn, chủ trại heo hơn 200 con tại thôn Tân Hóa Bắc (xã Hòa Hội), chia sẻ, nhiều ngày qua, ông luôn sống trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Đàn heo của ông có nhiều con đạt trọng lượng 90 - 100 kg, đang chuẩn bị xuất chuồng. Tuy nhiên, thay vì vội vàng bán sớm, ông thắt chặt hơn quy trình phòng dịch.

“Tôi nuôi theo mô hình khép kín, có hệ thống làm mát. Cứ 2 ngày, tôi rải vôi khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại, lối ra vào và cổng ngõ. Thức ăn cho heo đều được khử khuẩn bằng tia UV trước khi sử dụng. Người chăm sóc cũng được yêu cầu hạn chế tối đa việc ra ngoài, phải mặc đồ bảo hộ, sát khuẩn tay chân, ủng và bao tay trước khi vào chuồng”, ông Sơn cho biết.

Đặc biệt, đàn heo được tiêm phòng đầy đủ, trong đó có cả vắc xin phòng dịch tả heo châu Phi. Nhờ áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, đàn heo của ông Sơn vẫn phát triển tốt, không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Tuy vậy, ông vẫn lo ngại khi nhiều hộ nuôi nhỏ lẻ chưa có ý thức phòng dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây lan rất lớn.

Cùng tại xã Hòa Hội, ông Nguyễn Văn Công đang nuôi 200 con heo và áp dụng nghiêm nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Ông kể: “Tôi không cho ai vào khu vực chuồng trại, chỉ một mình tôi chăm sóc. Ngày nào tôi cũng phun khử trùng, rắc vôi. Tất cả thức ăn, vật tư đưa vào đều được kiểm tra và sát khuẩn cẩn thận. Nhờ áp dụng chặt chẽ biện pháp phòng dịch, đàn heo của tôi vẫn phát triển ổn định, trong đó có 20 con chuẩn bị đạt trọng lượng xuất chuồng”.

Tuy nhiên, ông Công lo lắng trước tình hình giá heo giảm mạnh. Hiện giá heo hơi chỉ còn 52.000 đồng/kg, giảm sâu so với mức 68.000 - 72.000 đồng/kg thời điểm trước dịch.

Xã Ia Nan là một trong những “điểm nóng” về dịch tả heo châu Phi ở khu vực phía Tây tỉnh. Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Trên địa bàn xã đã xuất hiện 3 ổ dịch tại thôn Đức Hưng, làng Nú và thôn Ia Đao, buộc phải tiêu hủy 57 con heo.

“Ổ dịch đầu tiên được phát hiện ngày 13.7 tại thôn Đức Hưng. Đến nay, ổ dịch này đã 21 ngày không phát sinh thêm ca mới. 2 ổ dịch còn lại đang được kiểm soát chặt chẽ. Chính quyền phối hợp với cơ quan chức năng tiêu độc, khử trùng, hướng dẫn người dân phòng ngừa, không để dịch lan rộng”, ông Quỳnh nói.

Quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh

Trước tình hình dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 17.7.2025 và Công văn số 1482/UBND-NNMT ngày 6.8.2025.

91.jpg
Công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi được triển khai quyết liệt ở các xã phía Tây tỉnh. Ảnh: T.Lợi

Ông Đoàn Ngọc Có nhấn mạnh: “Các xã, phường cần nhanh chóng rà soát, thống kê các cơ sở giết mổ, thu gom, chế biến sản phẩm động vật. Các tổ công tác liên ngành sẽ kiểm tra đột xuất, cơ sở nào không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh sẽ bị buộc dừng hoạt động ngay. Cùng với đó, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ cần được tăng cường. Cán bộ thú y phải thường xuyên kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm khi có dấu hiệu nghi ngờ, xử lý dứt điểm nếu phát hiện vi rút gây bệnh. Các chốt kiểm soát liên ngành tạm thời sẽ siết chặt hơn nữa việc vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào tỉnh, tuyệt đối không để heo bệnh, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch lọt vào địa bàn”.

Để sớm dập tắt mầm bệnh dịch tả heo châu Phi, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết, đơn vị đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường xuất cấp hơn 4.000 lít hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương phục vụ công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Đồng thời, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với các địa phương có ổ dịch hoặc nguy cơ cao để giám sát, hướng dẫn dập dịch; tổ chức họp dân để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chấp hành khai báo dịch bệnh và thực hiện chống dịch.

“Người dân được hướng dẫn tiêm phòng đầy đủ cho heo, phun khử trùng diện rộng, xử lý môi trường và tái đàn an toàn. Hành vi vứt heo chết ra môi trường sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Diệp khẳng định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Kinh tế

(GLO)- Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7-8), lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế và các đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai đã phối hợp xử lý 4 trường hợp vi phạm, kịp thời tiêu hủy tổng cộng hơn 108 tấn heo nhiễm bệnh, thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phù Mỹ Đông: Chủ động giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm

Xã Phù Mỹ Đông chủ động giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm

Kinh tế

(GLO)- Để phục vụ 2 dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Phù Mỹ và tuyến đường ven biển đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, xã Phù Mỹ Đông đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Với cách làm bài bản, minh bạch, địa phương đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo tiến độ công trình.

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho hay: Hiện nay, lúa vụ Thu đang bước vào giai đoạn trổ-ngậm sữa-chắc xanh-chín. Tuy nhiên, một số diện tích lúa đã ghi nhận tình trạng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nhờ mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại để phục vụ đánh bắt cá, nhiều ngư dân đã nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ðây là bước tiến quan trọng giúp nghề cá xa bờ từng bước hội nhập chuỗi giá trị xuất khẩu toàn cầu.

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa, cũng chính là thời điểm các hồ thủy lợi tích nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi đang hư hỏng, xuống cấp ở một số hạng mục, thiếu kinh phí khắc phục, gây khó khăn trong vận hành cũng như dễ mất an toàn.

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

Kinh tế

(GLO)- Theo Sở Tài chính Gia Lai, công tác thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả khả quan. Trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã thu hút được 123 dự án mới, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 57.485 tỷ đồng.

null