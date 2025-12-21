Ngày 21-12, giá cà phê và hồ tiêu khởi sắc trở lại

(GLO)- Thị trường nông sản ngày 21-12 khởi sắc trở lại với việc giá cà phê, hồ tiêu tăng sau chuỗi ngày giảm mạnh và đi ngang. Trong khi cà phê tăng 1.000 đồng/kg thì hồ tiêu tăng 500-1.500 đồng/kg trong hôm nay.

Sau khi tăng, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm dao động trong khoảng 89.500-90.300 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai, cà phê ở mức 90.000 đồng/kg, tại Đắk Lắk đạt 90.300 đồng/kg và Lâm Đồng lên 89.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, cà phê hôm nay ở mức 90.000 đồng/kg. Ảnh: V.T

Tương tự, giá hồ tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng 147.000-149.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai, hồ tiêu có giá 147.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng.

Tại Lâm Đồng và Đắk Lắk, thương lái cùng thu mua hồ tiêu với giá 149.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh lên 147.500 đồng/kg.

Riêng tại Đồng Nai, giá hồ tiêu ghi nhận sự tăng mạnh với 1.500 đồng/kg, đưa giá thu mua tại địa phương này lên 147.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu ngày 21-12 giao dịch trong khoảng 147.000-149.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu không biến động; các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Nếu kỳ giao tháng 1-2026 tăng 4 USD/tấn, lên mức 3.778 USD/tấn, thì kỳ hạn tháng 5-2026 lại giảm 5 USD/tấn, xuống mức 3.613 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận giảm liên tục, với kỳ giao tháng 3-2025 giảm 4,45 cent/lb, đạt mức 340,65 cent/lb; tháng 12-2026 giảm 1,7 cent/lb, đạt mức 303,6 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều, với kỳ giao hàng tháng 3-2026 đạt mức 406,5 cent/lb, giảm mạnh 8,25 cent/lb, còn kỳ giao hàng tháng 5-2026 lại tăng nhẹ 0,55 cent/lb, đạt mức 410,05 cent/lb.