Gia Lai xây dựng Đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030

Đề án được xây dựng với mục tiêu hiện đại hóa ngành thủy sản của tỉnh theo chuỗi giá trị; gắn khai thác với bảo vệ, tái tạo nguồn lợi và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Dũng Nhân

Theo dự thảo Đề án, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2026-2030 là giảm quy mô đội tàu và cường lực khai thác nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh còn khoảng 3.800 tàu cá hoạt động trên biển, giảm 1.943 chiếc so với năm 2025. Trong đó, tàu vùng bờ giảm mạnh nhất, còn khoảng 520 chiếc (giảm 71%); tàu vùng lộng còn 465 chiếc (giảm 40,1%); tàu vùng khơi còn 2.815 chiếc (giảm 11,3%).

Sản lượng khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 250.000 tấn, giảm khoảng 40.000 tấn so với năm 2025 nhằm tạo điều kiện phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Khánh trình bày dự thảo Đề án. Ảnh: Dũng Nhân

Song song với việc giảm khai thác, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được định hướng phát triển mạnh theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Đến năm 2030, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh dự kiến đạt 8.400 ha, sản lượng khoảng 46.500 tấn, tăng 20.000 tấn so với năm 2025.

Trong đó, nuôi biển ưu tiên phát triển lồng HDPE kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, phấn đấu đạt sản lượng khoảng 8.000 tấn mỗi năm. Nuôi nước ngọt tập trung phát triển khoảng 3.400 lồng bè công nghệ cao tại các hồ chứa lớn phía Tây tỉnh như: Ia Ly, Sê San 4, Ka Nak. Nuôi nước lợ hướng đến hình thành chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng ứng dụng các công nghệ Biofloc, RAS tại các địa bàn ven biển.

Dự thảo Đề án cũng đặt ra mục tiêu đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng nghề cá. Trong đó, xây dựng Cảng cá Tam Quan trở thành cảng cá thông minh ứng dụng công nghệ số, đồng thời hình thành trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương quy mô khu vực.

Cùng với đó, tỉnh dự kiến thành lập Khu bảo tồn biển vịnh Quy Nhơn với diện tích khoảng 6.500 ha, kết hợp xây dựng các khu cư trú nhân tạo cho các loài thủy sản tại vùng biển nhằm phục hồi hệ sinh thái biển. Tổng kinh phí thực hiện Đề án trong giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 12.284 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, đại diện sở, ngành đã tập trung góp ý vào các nội dung trọng tâm của dự thảo Đề án như: lộ trình cắt giảm đội tàu khai thác, định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và quy hoạch hạ tầng nghề cá.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Việt Hưng góp ý các nội dung liên quan đến nguồn lực tài chính thực hiện Đề án. Ảnh: Dũng Nhân

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận ý kiến đóng góp của các sở, ngành đối với dự thảo Đề án; đồng thời, nhấn mạnh việc triển khai Đề án có ý nghĩa quan trọng trong tái cơ cấu ngành thủy sản của tỉnh theo hướng giảm khai thác, tăng nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi và phát triển kinh tế biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030 để sớm ban hành Đề án. Ảnh: Dũng Nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, rà soát, hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành để triển khai thực hiện trong thời gian tới.