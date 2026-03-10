Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai xây dựng Đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 10-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo Đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp.

Đề án được xây dựng với mục tiêu hiện đại hóa ngành thủy sản của tỉnh theo chuỗi giá trị; gắn khai thác với bảo vệ, tái tạo nguồn lợi và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất.

quang-can-cuoc-hop.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Dũng Nhân

Theo dự thảo Đề án, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2026-2030 là giảm quy mô đội tàu và cường lực khai thác nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh còn khoảng 3.800 tàu cá hoạt động trên biển, giảm 1.943 chiếc so với năm 2025. Trong đó, tàu vùng bờ giảm mạnh nhất, còn khoảng 520 chiếc (giảm 71%); tàu vùng lộng còn 465 chiếc (giảm 40,1%); tàu vùng khơi còn 2.815 chiếc (giảm 11,3%).

Sản lượng khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 250.000 tấn, giảm khoảng 40.000 tấn so với năm 2025 nhằm tạo điều kiện phục hồi nguồn lợi thủy sản.

pgd-so-tnmt-trinh-bay-du-thao.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Khánh trình bày dự thảo Đề án. Ảnh: Dũng Nhân

Song song với việc giảm khai thác, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được định hướng phát triển mạnh theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Đến năm 2030, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh dự kiến đạt 8.400 ha, sản lượng khoảng 46.500 tấn, tăng 20.000 tấn so với năm 2025.

Trong đó, nuôi biển ưu tiên phát triển lồng HDPE kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, phấn đấu đạt sản lượng khoảng 8.000 tấn mỗi năm. Nuôi nước ngọt tập trung phát triển khoảng 3.400 lồng bè công nghệ cao tại các hồ chứa lớn phía Tây tỉnh như: Ia Ly, Sê San 4, Ka Nak. Nuôi nước lợ hướng đến hình thành chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng ứng dụng các công nghệ Biofloc, RAS tại các địa bàn ven biển.

Dự thảo Đề án cũng đặt ra mục tiêu đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng nghề cá. Trong đó, xây dựng Cảng cá Tam Quan trở thành cảng cá thông minh ứng dụng công nghệ số, đồng thời hình thành trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương quy mô khu vực.

Cùng với đó, tỉnh dự kiến thành lập Khu bảo tồn biển vịnh Quy Nhơn với diện tích khoảng 6.500 ha, kết hợp xây dựng các khu cư trú nhân tạo cho các loài thủy sản tại vùng biển nhằm phục hồi hệ sinh thái biển. Tổng kinh phí thực hiện Đề án trong giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 12.284 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, đại diện sở, ngành đã tập trung góp ý vào các nội dung trọng tâm của dự thảo Đề án như: lộ trình cắt giảm đội tàu khai thác, định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và quy hoạch hạ tầng nghề cá.

pgd-so-tai-chinh-gop-y-du-thao-de-an.jpg
Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Việt Hưng góp ý các nội dung liên quan đến nguồn lực tài chính thực hiện Đề án. Ảnh: Dũng Nhân

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận ý kiến đóng góp của các sở, ngành đối với dự thảo Đề án; đồng thời, nhấn mạnh việc triển khai Đề án có ý nghĩa quan trọng trong tái cơ cấu ngành thủy sản của tỉnh theo hướng giảm khai thác, tăng nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi và phát triển kinh tế biển.

pct-duong-mah-tiep-phat-bieu.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030 để sớm ban hành Đề án. Ảnh: Dũng Nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, rà soát, hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”.

Gia Lai: Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”

Kinh tế

(GLO)- Cao điểm mùa khô đã bắt đầu ở phía Tây tỉnh, trùng với giai đoạn quyết định năng suất cây trồng, nhất là cà phê. Chủ động né hạn, các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương và người dân cùng thực hiện phương án điều tiết nước linh hoạt, bảo đảm sản xuất.

Mùa gọt mì trên núi

Mùa thu hoạch mì trên núi

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khi vùng cao nguyên phía Tây tỉnh Gia Lai bước vào cao điểm mùa khô cũng là lúc bà con dân tộc thiểu số lên núi thu hoạch mì xắt lát phơi khô. Tiếng cười nói hân hoan giữa núi đồi tạo nên bức tranh lao động với những sắc màu tươi mới đầu năm.

Ngư dân trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Ngư dân Gia Lai trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Kết thúc chuyến biển xuyên Tết Bính Ngọ, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương lần lượt nối nhau cập Cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) trong không khí rộn ràng, phấn khởi với khoang thuyền đầy ắp cá. “Lộc biển” đầu xuân đang tiếp thêm động lực để ngư dân vững vàng bám ngư trường với nhiều kỳ vọng.

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

null