Ngày 14-3, giá cà phê trong nước đảo chiều tăng 1.200-1.600 đồng/kg

MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (14-3) có sự phục hồi trở lại, với mức tăng 1.200-1.600 đồng/kg. Hiện giá cà phê đang được thu mua tại các vùng trồng trọng điểm đạt mức 93.200-94.000 đồng/kg.

Theo đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê tăng thêm 1.300 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 1.600 đồng/kg, lên 93.200 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay tăng thêm 1.300 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng tăng mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5-2026 tăng 72 USD/tấn, lên 3.625 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 1,76%, đạt 3.527 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5-2026 tăng 4,5 US cent/pound, lên 291,9 US cent/pound; tháng 7-2026 cũng tăng 1,51%, đạt 286,45 US cent/pound.

Theo các thương lái, sau khi giảm mạnh trong những ngày trước đó, thị trường đang có nhịp phục hồi kỹ thuật khi nhu cầu mua trở lại và nguồn cung chưa tăng đột biến.

Giá cà phê được hỗ trợ phần nào từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang gây gián đoạn nhiều tuyến vận tải biển quan trọng.

Sự gián đoạn này khiến chi phí vận tải và năng lượng toàn cầu tăng cao, qua đó ảnh hưởng tới chi phí logistics trong chuỗi cung ứng cà phê.

