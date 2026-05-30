Xã Ia Phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để nông dân sản xuất lúa chất lượng cao

NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Theo thông tin từ Phòng Kinh tế xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai), vụ mùa 2026, xã Ia Phí sẽ hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để nông dân sản xuất lúa chất lượng cao.

Qua rà soát của cơ quan chuyên môn, hiện xã Ia Phí có khoảng 1.048 ha lúa nước, nhưng sản xuất lúa còn manh mún, nhỏ lẻ; nông dân chủ yếu sử dụng giống cũ, thoái hóa chất lượng, không đồng bộ, năng suất thấp…

Nông dân xã Ia Phí sản xuất lúa nước vụ Đông xuân 2025-2026, chuẩn bị sản xuất giống lúa nước năng suất, chất lượng cao là HG12 và TBR225. Ảnh: N.D

Trên cơ sở đề xuất của cơ quan chuyên môn, trong vụ mùa 2026, UBND xã Ia Phí dự kiến sẽ hỗ trợ 1.200 hộ dân sản xuất khoảng 368 ha lúa nước với giống mới có năng suất, chất lượng cao là HG12 và TBR225.

Ngoài ra, xã còn tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh bằng chế phẩm sinh học để người dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, dự kiến sẽ cấp giống trong tháng 6-2026 để người dân sản xuất kịp thời vụ.

