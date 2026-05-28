Tập trung giải phóng mặt bằng, tái định cư và thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 28-5, tại trụ sở UBND xã Bình An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có dự án đi qua.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (chủ đầu tư dự án), Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m. Tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Thời gian thi công từ năm 2025 đến 2029.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã tổ chức khởi công vào cuối năm 2025, đang triển khai thi công các hạng mục; dự án thành phần 2 đang tập trung hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan để khởi công vào đầu tháng 7-2026.

Tổng diện tích đất cần thu hồi để thi công tuyến cao tốc là hơn 942 ha, trong đó, đất trồng lúa hơn 189 ha, đất lâm nghiệp hơn 257 ha, đất khác 495 ha.

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án khoảng 4.715 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai cam kết bố trí 1.250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, đối với dự án thành phần 1, các địa phương đã kiểm đếm số hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng đạt 100%; thực hiện phê duyệt các phương án bồi thường cho 1.313/1.550 hộ; chi trả tiền bồi thường cho 1.184/1.550 hộ, tương ứng 17,05/22 km; bàn giao mặt bằng sạch 15,5 km.

Đối với dự án thành phần 2 đã tiến hành kiểm đếm diện tích đất bị ảnh hưởng của 1.619/1.712 hộ; thực hiện xác nhận nguồn gốc đất cho 1.132 hộ; phê duyệt phương án bồi thường cho 554 hộ...

Để đảm bảo tiến độ GPMB, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Bên cạnh đó, tập trung vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, thu dọn cây cối và bàn giao mặt bằng sạch để thi công. Khẩn trương triển khai thi công hoàn thành các khu tái định cư để bố trí đất ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương quyết liệt triển khai GPMB, hoàn thành xây dựng các khu tái định cư để bàn giao đất cho các hộ bị ảnh hưởng trong tháng 6-2026.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh tập trung bám sát công trường, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng đối với các hạng mục công trình xây dựng; kiên quyết xử lý, thay thế những nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, giám sát không đủ năng lực.

UBND các xã, phường có liên quan chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất đai, lập hồ sơ, phương án GPMB; phê duyệt phương án bồi thường ngay khi đảm bảo hồ sơ.

Ngoài ra, thực hiện việc giải quyết đơn thư, khiếu nại (nếu có) theo quy định; đối với các trường hợp đã giải quyết khiếu nại xong nhưng vẫn không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo đúng quy định.