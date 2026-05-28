Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng:

Tập trung giải phóng mặt bằng, tái định cư và thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 28-5, tại trụ sở UBND xã Bình An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có dự án đi qua.

tap-trung-day-nhanh-giai-phong-mat-bang-tai-dinh-cu-va-thi-cong-du-an-cao-toc-duong-bo-quy-nhon-pleiku.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (chủ đầu tư dự án), Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m. Tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Thời gian thi công từ năm 2025 đến 2029.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã tổ chức khởi công vào cuối năm 2025, đang triển khai thi công các hạng mục; dự án thành phần 2 đang tập trung hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan để khởi công vào đầu tháng 7-2026.

lanh-dao-ubnd-xa-an-binh-bao-cao-ket-qua-cong-tac-gpmb.jpg
Lãnh đạo UBND xã An Bình báo cáo kết quả công tác GPMB và tái định cư tại địa phương. Ảnh: N.H

Tổng diện tích đất cần thu hồi để thi công tuyến cao tốc là hơn 942 ha, trong đó, đất trồng lúa hơn 189 ha, đất lâm nghiệp hơn 257 ha, đất khác 495 ha.

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án khoảng 4.715 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai cam kết bố trí 1.250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

dai-dien-lanh-dao-so-xay-dung-phat-bieu.jpg
Lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay sẽ phối hợp với đơn vị chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan để giải quyết vướng mắc trên công trường nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, đối với dự án thành phần 1, các địa phương đã kiểm đếm số hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng đạt 100%; thực hiện phê duyệt các phương án bồi thường cho 1.313/1.550 hộ; chi trả tiền bồi thường cho 1.184/1.550 hộ, tương ứng 17,05/22 km; bàn giao mặt bằng sạch 15,5 km.

Đối với dự án thành phần 2 đã tiến hành kiểm đếm diện tích đất bị ảnh hưởng của 1.619/1.712 hộ; thực hiện xác nhận nguồn gốc đất cho 1.132 hộ; phê duyệt phương án bồi thường cho 554 hộ...

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Để đảm bảo tiến độ GPMB, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Bên cạnh đó, tập trung vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, thu dọn cây cối và bàn giao mặt bằng sạch để thi công. Khẩn trương triển khai thi công hoàn thành các khu tái định cư để bố trí đất ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương quyết liệt triển khai GPMB, hoàn thành xây dựng các khu tái định cư để bàn giao đất cho các hộ bị ảnh hưởng trong tháng 6-2026.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh tập trung bám sát công trường, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng đối với các hạng mục công trình xây dựng; kiên quyết xử lý, thay thế những nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, giám sát không đủ năng lực.

UBND các xã, phường có liên quan chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất đai, lập hồ sơ, phương án GPMB; phê duyệt phương án bồi thường ngay khi đảm bảo hồ sơ.

Ngoài ra, thực hiện việc giải quyết đơn thư, khiếu nại (nếu có) theo quy định; đối với các trường hợp đã giải quyết khiếu nại xong nhưng vẫn không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo đúng quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Nông nghiệp

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Động thổ kho xăng dầu có tổng sức chứa 4.700 m³ tại phường Hoài Nhơn Bắc

Xây dựng kho xăng dầu có sức chứa 4.700 m³ tại phường Hoài Nhơn Bắc

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức lễ động thổ dự án kho xăng dầu HP OIL Bình Định. Đây là dự án kho dự trữ xăng dầu đầu tiên của HP OIL trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng sức chứa 4.700 m³.

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên toàn quốc

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên toàn quốc

Net Zero

(GLO)- Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên phạm vi toàn quốc.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Nông nghiệp

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

Nông nghiệp

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

Kinh tế

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Tập trung xử lý hàng xâm phạm nhãn hiệu

Tập trung xử lý hàng xâm phạm nhãn hiệu

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Nông nghiệp

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Nông nghiệp

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

Nông nghiệp

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

null