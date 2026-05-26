Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay, nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn đã cơ bản hoàn tất thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng.

Việc các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân tại khu vực nông thôn.

Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai Trang trại chăn nuôi heo CF Gia Lai tại xã Kông Chro. Ảnh: X.Đ

Tại xã Kông Chro hiện có 5 dự án chăn nuôi heo với tổng vốn đầu tư gần 780 tỷ đồng. Qua kiểm tra thực tế, nhiều khu vực đã hoàn thành san ủi mặt bằng, từng bước triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công.

Các dự án đều hướng đến mô hình chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn dịch bệnh.

Đối với dự án Trang trại chăn nuôi heo Hùng Phát Farm tại xã Ia Pa với tổng vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng, chủ đầu tư cho biết, các hạng mục chuẩn bị đầu tư cơ bản đã hoàn tất. Hiện đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ môi trường, hệ thống cấp điện và giao thông nội bộ nhằm bảo đảm khởi công đúng tiến độ đề ra.

Trong khi đó, tại xã Pờ Tó hiện có 6 dự án chăn nuôi heo với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Qua kiểm tra thực tế, một số dự án vẫn còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai và kết nối hạ tầng kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) kiểm tra tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo tại xã Pờ Tó. Ảnh: X.Đ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các dự án phải đồng loạt khởi công trong tháng 6-2026. Quá trình triển khai cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, phòng - chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn lao động.

Đồng chí Dương Mah Tiệp cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm bảo đảm các dự án triển khai thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tăng nguồn thu cho địa phương.