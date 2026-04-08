Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra việc triển khai phát triển KT-XH tại 5 xã Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện phương án phát triển KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại 5 xã phía Tây tỉnh gồm: Mang Yang, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra và Ayun.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo 5 xã cho biết, ngay sau khi tiếp nhận quyết định giao chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026 của UBND tỉnh, các xã chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch phân kỳ, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, từng quý và cả năm, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Trong quý I, tình hình KT-XH các xã có nhiều tín hiệu tích cực trên các lĩnh vực nông nghiệp, thu ngân sách, thu hút đầu tư dự án mới, nhất là các dự án chăn nuôi tập trung, năng lượng tái tạo, thủy điện.

Bên cạnh đó, các xã có tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua gồm: Hra, Mang Yang, Lơ Pang đã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho chủ đầu tư.

Các chương trình công tác trọng tâm năm 2026 trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh được 5 xã cụ thể hóa thành các kế hoạch, đề án, dự án, tổ chức triển khai đồng bộ, gắn với chỉ tiêu cụ thể và thời gian thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển KT-XH tại một số xã còn gặp khó khăn. Đáng chú ý, tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm quý I của 5 xã đều thấp hơn mức tăng GRDP 8,51% của tỉnh. Một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt theo phân kỳ như giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ dân cư sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã cũng kiến nghị UBND tỉnh, sở, ngành quan tâm bố trí ngân sách đầu tư nâng cấp hạ tầng các công trình giao thông, thủy lợi; xây dựng các chuỗi liên kết, tiêu thụ nông sản.

Cùng với đó, bổ sung biên chế kiện toàn tổ chức bộ máy, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, đảm bảo vận hành chính quyền xã thông suốt; hỗ trợ địa phương giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án lớn...

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan cũng đã trao đổi, làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị của các địa phương trong thẩm quyền.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận nỗ lực của các xã trong tổ chức thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I/2026.

Tuy nhiên, một số xã chưa chủ động cập nhật, phân khai cụ thể đối với các nội dung công việc, chỉ tiêu phát triển. Do đó, 5 xã phải rà soát cụ thể, xem lại tất cả chỉ tiêu, mục tiêu, phân kỳ cụ thể từng tháng, từng quý; nhận diện rõ khó khăn, tồn tại để có giải pháp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện sát thực tế. Các sở, ngành cũng cần quan tâm hỗ trợ các xã thực hiện vấn đề này.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị các xã quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân đạt kế hoạch vốn giao.

Bên cạnh đó, tích cực mời gọi, thu hút đầu tư các dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Đi kèm với đó, phải thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để dự án, công trình triển khai nhanh chóng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 4 từ trái sang, hàng đầu) kiểm tra Quy hoạch khu trung tâm hành chính mới xã Lơ Pang. Ảnh: Phi Long

Liên quan nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá các xã làm tốt công tác chuẩn bị danh mục, công trình, dự án đầu tư; trong đó, đã chú trọng các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, các dự án nâng cao sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đồng thời, quan tâm hơn công tác giảm nghèo, phát triển, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số…

Mặc dù việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang dần ổn định, song Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục quan tâm, tập huấn, hướng dẫn cụ thể để chính quyền cấp xã vận hành thông suốt.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường tiến độ triển khai dự án chăn nuôi tập trung tại xã Kon Chiêng; dự án quy hoạch phát triển Khu trung tâm hành chính mới kết hợp khu dân cư có quy mô gần 70 ha; Trường Tiểu học số 2 xã Lơ Pang; Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp xã Mang Yang.