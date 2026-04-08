Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi làm việc, 6 xã, phường đã báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội của địa phương trong quý I/2026 và tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao từ đầu năm.

Trong đó, một số chỉ tiêu đạt tiến độ đề ra, nhất là ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, thu ngân sách, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch, chủ yếu liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai các dự án và công tác giải phóng mặt bằng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của phường trong quý I. Ảnh: Dũng Nhân

Các địa phương cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc như: thiếu quỹ đất sạch, thủ tục đầu tư còn kéo dài, nguồn lực bố trí chưa đáp ứng yêu cầu.

Trên cơ sở đó, đề ra các nhóm giải pháp cho 9 tháng còn lại, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường thu hút đầu tư; siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi và đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, để có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm trong điều kiện quá nhiều khó khăn như hiện nay, các địa phương cũng kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm tháo gỡ những vướng mắc đang phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là ở khâu tổ chức thực hiện sau sáp nhập.

Ông Dương Hiệp Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí hạ tầng phục vụ phát triển du lịch trên đảo. Ảnh: Dũng Nhân

Cụ thể, đề nghị tỉnh hỗ trợ nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, ưu tiên các công trình giao thông kết nối, hệ thống điện chiếu sáng, hạ tầng khu dân cư và các dự án phục vụ chỉnh trang, phát triển đô thị theo quy hoạch.

Đồng thời, kiến nghị xem xét, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến bố trí biên chế, bổ sung kinh phí hoạt động, điều chỉnh quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá đất.

Các địa phương cũng đề xuất đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp và sớm có hướng dẫn cụ thể ở một số lĩnh vực chuyên ngành còn lúng túng trong thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: UBND tỉnh đã ban hành hệ thống chỉ tiêu và áp dụng KPI cụ thể đến từng xã, phường làm cơ sở theo dõi, đánh giá và điều hành.

Đối với 6 xã, phường, đồng chí yêu cầu cần tập trung nhận diện rõ các điểm nghẽn, đánh giá sát thực chất dư địa và khả năng tăng trưởng của từng địa bàn; trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục là khâu then chốt cần ưu tiên tháo gỡ.

Đồng thời, các địa phương cần đặc biệt lưu ý nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, cũng như tình trạng nợ xây dựng cơ bản; từ đó có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh thêm.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Nhận định quý II sẽ là giai đoạn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát kỹ từng chỉ tiêu, chủ động điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, tập trung cao cho công tác thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn.

Ngoài ra, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu các phường không còn hộ nghèo trong thời gian tới.