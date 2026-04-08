Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh:

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi làm việc, 6 xã, phường đã báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội của địa phương trong quý I/2026 và tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao từ đầu năm.

Trong đó, một số chỉ tiêu đạt tiến độ đề ra, nhất là ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, thu ngân sách, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch, chủ yếu liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai các dự án và công tác giải phóng mặt bằng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của phường trong quý I. Ảnh: Dũng Nhân

Các địa phương cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc như: thiếu quỹ đất sạch, thủ tục đầu tư còn kéo dài, nguồn lực bố trí chưa đáp ứng yêu cầu.

Trên cơ sở đó, đề ra các nhóm giải pháp cho 9 tháng còn lại, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường thu hút đầu tư; siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi và đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, để có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm trong điều kiện quá nhiều khó khăn như hiện nay, các địa phương cũng kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm tháo gỡ những vướng mắc đang phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là ở khâu tổ chức thực hiện sau sáp nhập.

Ông Dương Hiệp Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí hạ tầng phục vụ phát triển du lịch trên đảo. Ảnh: Dũng Nhân

Cụ thể, đề nghị tỉnh hỗ trợ nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, ưu tiên các công trình giao thông kết nối, hệ thống điện chiếu sáng, hạ tầng khu dân cư và các dự án phục vụ chỉnh trang, phát triển đô thị theo quy hoạch.

Đồng thời, kiến nghị xem xét, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến bố trí biên chế, bổ sung kinh phí hoạt động, điều chỉnh quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá đất.

Các địa phương cũng đề xuất đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp và sớm có hướng dẫn cụ thể ở một số lĩnh vực chuyên ngành còn lúng túng trong thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: UBND tỉnh đã ban hành hệ thống chỉ tiêu và áp dụng KPI cụ thể đến từng xã, phường làm cơ sở theo dõi, đánh giá và điều hành.

Đối với 6 xã, phường, đồng chí yêu cầu cần tập trung nhận diện rõ các điểm nghẽn, đánh giá sát thực chất dư địa và khả năng tăng trưởng của từng địa bàn; trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục là khâu then chốt cần ưu tiên tháo gỡ.

Đồng thời, các địa phương cần đặc biệt lưu ý nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, cũng như tình trạng nợ xây dựng cơ bản; từ đó có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh thêm.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Nhận định quý II sẽ là giai đoạn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát kỹ từng chỉ tiêu, chủ động điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, tập trung cao cho công tác thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn.

Ngoài ra, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu các phường không còn hộ nghèo trong thời gian tới.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

Thời sự

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”.

Quang cảnh kỳ họp thứ I

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Thời sự

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Ia Ly, Ia Phí, Ia Khươl, Chư Păh vào ngày 5-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng.

Hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Gia Lai hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-4, Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì phiên họp.

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Thời sự

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

