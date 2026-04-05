Cần nhận diện đầy đủ, chính xác khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Sáng 5-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với các xã Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn về việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2026 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong 3 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn sau sáp nhập, song các xã đã đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, một số lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng khá.

Theo đó, xã Hòa Hội có tổng giá trị sản phẩm đạt khoảng 583,5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách khoảng 11,9 tỷ đồng, đạt 41,1% kế hoạch năm.

Xã Cát Tiến có tổng giá trị sản phẩm đạt khoảng 437 tỷ đồng, đạt gần 18% kế hoạch năm; tổng thu ngân sách khoảng 85,4 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch năm.

Trong khi đó, xã Đề Gi có tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm khoảng 9,7%; tổng thu ngân sách đạt khoảng 138 tỷ đồng, đạt 93,6% dự toán năm. Địa phương đã hoàn thiện đồ án quy hoạch chung, triển khai 8 đồ án quy hoạch chi tiết các khu vực trọng điểm; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ 10 công trình hạ tầng khu dân cư và chuẩn bị đầu tư thêm 4 công trình mới.

Xã Xuân An có tổng giá trị sản phẩm khoảng 887 tỷ đồng, đạt khoảng 27,4% kế hoạch năm, tăng hơn 8% so với cùng kỳ; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 597 tỷ đồng, tăng gần 10%.

Xã Hội Sơn có tổng giá trị sản phẩm đạt khoảng 134 tỷ đồng, tốc độ tăng khoảng 5,2%. Tổng thu ngân sách đạt 926 tỷ đồng, đạt 13,2% so với dự toán năm.

Xã đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2045 và trên cơ sở đó đang triển khai quy hoạch và xúc tiến kêu gọi đầu tư 2 cụm công nghiệp.

Trong quý I, tình hình kinh tế - xã hội của xã Phù Cát đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong 17 chỉ tiêu được giao, có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch; tổng thu ngân sách đến hết quý I khoảng 36,5 tỷ đồng, đạt 43% dự toán năm. Đến nay, xã đã hoàn thành quy hoạch chung và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

Xã Ngô Mây duy trì mức tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trong quý I khoảng 6,55%, tổng thu ngân sách đạt khoảng 12,2 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu đạt cao so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao như: tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế khoảng 95%, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt 100%, tỷ lệ che phủ rừng khoảng 33,51%.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ các nội dung kiến nghị của 7 địa phương. Đại diện các doanh nghiệp cũng thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh và nêu lên một số khó khăn trong công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh đến chính quyền các cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các xã Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn nhận diện đầy đủ, chính xác những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu về thu hút đầu tư, thu ngân sách, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về nhiệm vụ quý II và những tháng tiếp theo của năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm; bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ và kịch bản tăng trưởng năm 2026, cụ thể hóa bằng kế hoạch chi tiết; phân công rõ trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch chung cấp xã theo hướng tăng cường liên kết vùng, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, linh hoạt; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo sức hút với nhà đầu tư.

Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả những nghị quyết mang tính trụ cột của Bộ Chính trị, tạo nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) kiểm tra tình hình triển khai một số công trình, dự án tại xã Hòa Hội.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra một số công trình, dự án thuộc các xã Phù Cát và Hòa Hội.