UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1

(GLO)- Sáng 5-2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tại các điểm cầu trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Thông tin tại hội nghị cho biết, trong tháng 1, UBND tỉnh đã tập trung triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Vũ Thanh Hùng báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 1 năm 2026. Ảnh: H.P

Trong đó, ngành Nông nghiệp chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2025 - 2026. Nhìn chung, lúa Đông Xuân sinh trưởng và phát triển tốt. Công tác quản lý kiểm soát chăn nuôi, phát triển tái đàn gắn với phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được tăng cường và phát huy. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 19.033,4 tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Sản lượng khai thác thủy sản tháng 1 ước đạt 19.033,4 tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Ảnh: H.P

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1-2026 tăng 16,12% so với cùng kỳ. Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút 2 dự án lĩnh vực công nghiệp với tổng vốn đầu tư 319,8 tỷ đồng, diện tích 23,8 ha; có 4 dự án với tổng vốn đầu tư 5.338 tỷ đồng đi vào hoạt động. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 29 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 46.080,43 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Công thương Dương Minh Đức thông tin về bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: H.P

Hoạt động thương mại - dịch vụ diễn ra sôi động với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 17.303,98 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 372,4 triệu USD, đạt 12,01% kế hoạch năm, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.257,8 tỷ đồng, đạt 22,5% dự toán năm, tăng 120,1% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh thông tin về công tác tổ chức các sự kiện mừng Đảng, mừng Xuân. Ảnh: H.P

Hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng, toàn tỉnh ước đón 850.000 lượt khách, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Tỉnh đã triển khai các hoạt động trong Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Du lịch “Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai năm 2026”.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Đình Hòa báo cáo công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách và người dân khó khăn dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: H.P

Đối với công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phương án điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách và người dân khó khăn được quan tâm đúng mức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách và người dân khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: H.P

Trong đó, tỉnh đã bố trí kinh phí hơn 38 tỷ đồng để tặng quà Tết cho 18.567 hộ nghèo (1 triệu đồng/hộ) và 38.967 hộ cận nghèo (500 nghìn đồng/hộ). Ngoài ra, người có công, các xã và làng đặc biệt khó khăn, người bệnh điều trị nội trú trong dịp Tết đều được tặng quà.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tối đa cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã giao với mức tăng trưởng cao nhất, tạo nền tảng cho các năm tiếp theo.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: H.P

Trên cơ sở quan điểm “Xã, phường là tỉnh thu nhỏ” đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, lấy hiệu quả công việc, sản phẩm đầu ra và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu. Nhất là trên các nhiệm vụ trọng tâm như dự án, giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách. “Toàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành theo hướng thực chất, hiệu quả. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc khó, việc lớn. Xây dựng chính quyền mạnh, gần dân, vì dân”, đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đối với công tác phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các đối tượng. Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, chất lượng được kiểm soát. Công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch bệnh phải được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; tạo điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và đúng quy định.