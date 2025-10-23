Xã, phường tăng tốc hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội

(GLO)- Ba tháng cuối năm 2025 là chặng đường về đích thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, các xã, phường toàn tỉnh đang tập trung thi đua thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng để sớm về đích.

Ổn định bộ máy chính quyền, tăng tốc phát triển

Ông Đặng Quốc Hoài Huy-Chủ tịch UBND phường An Khê-cho biết: Đầu tháng 7-2025 đến nay, từ khi đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phường đã nhanh chóng thích ứng với nhiệm vụ, công việc mới. Cả bộ máy chính quyền được vận hành ổn định, hiệu quả, chứng minh sự vận hành linh hoạt, gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang, hàng đầu) khảo sát địa điểm quy hoạch Khu công nghiệp Bình Hiệp (xã Bình Hiệp). Ảnh: N.H

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường An Khê mạnh dạn triển khai thực hiện các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, đột phá để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của người dân. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại; tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội. Hỗ trợ, hướng dẫn các DN, nhà đầu tư tiếp cận thông tin, xúc tiến đầu tư vào địa phương.

“Trong 3 tháng cuối năm, phường đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 6,87%”-ông Huy cho hay.

Tại xã An Lương, Bí thư Đảng ủy xã Trần Quốc Vinh cho biết: Sau khi sắp xếp bộ máy, xã triển khai kịp thời, đồng bộ, khá toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, đã đạt được một số kết quả tích cực.

Trong quý III-2025, tổng giá trị sản phẩm của xã An Lương đạt hơn 718 tỷ đồng. Thu ngân sách hơn 9,3 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công hơn 125 tỷ đồng, đạt 117,4% kế hoạch. Những tháng cuối năm, xã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2025. Đặc biệt, tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thu hút DN đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn.

“Xã đang tập trung thu hút đầu tư dự án bến xe khách An Lương quy mô 2,8 ha, với tổng vốn đầu tư 98 tỷ đồng. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm trên địa bàn. Chúng tôi phấn đấu về đích cuối năm với tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7,19%; thu ngân sách hơn 17 tỷ đồng”-ông Vinh thông tin thêm.

Tại xã Bình Hiệp, để đẩy mạnh phát triển KT-XH giai đoạn tới, địa phương đang tập trung hoàn thành Đồ án quy hoạch chung của xã với định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Xã cũng đang hoàn chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới với quy mô 220 ha theo mô hình đô thị, dịch vụ, thương mại hiện đại, lấy con người, không gian xanh và công nghệ thông minh làm trung tâm. Cùng với đó, quy hoạch khu công nghiệp với diện tích 270 ha; 2 khu dịch vụ logistics, diện tích 150 ha và 2 khu công nghiệp phụ trợ, diện tích 70 ha.

“Bình Hiệp tập trung cân đối các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ logistics với tuyến cao tốc Bắc-Nam và cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, đồng thời đầu tư các tuyến đường huyết mạch kết nối liên xã, với các khu vực phát triển trọng điểm lân cận như Khu đô thị Sân bay Phù Cát, Khu công nghiệp Hòa Hội để tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn tới”-Bí thư Đảng ủy xã Bình Hiệp Lê Minh Lực cho biết.

Cần tư duy “nghĩ sâu, làm lớn” để tạo đột phá

Nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các “điểm nghẽn” trong phát triển KT-XH, thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát tình hình ở cơ sở, kịp thời gợi mở, định hướng cho các xã, phường tập trung các mũi nhọn tăng trưởng.

Công nhân làm việc tại một xưởng may gia công quần áo xuất khẩu trên địa bàn xã An Lương. Ảnh: N.H

Liên tục làm việc với các xã, phường trong tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH trong giai đoạn “chạy nước rút” cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng tiềm năng và dư địa phát triển của từng địa phương vẫn còn rất lớn, nhất là ở các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ.

“Để khai thác hiệu quả các tiềm năng này, từng xã, phường cần chủ động hơn, phải có quyết tâm đi đôi với hành động trên tinh thần “nghĩ sâu, làm lớn”. Trên cơ sở nhìn nhận đúng, trúng từng tiềm năng, lợi thế, có quy hoạch chung phù hợp, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư phù hợp”-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh lưu ý các địa phương cần có định hướng và xây dựng sớm các khu đô thị-thương mại-dịch vụ hiện đại, thu hút đầu tư dự án trọng điểm, tạo nguồn thu ngân sách. Đồng thời đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án, công trình hạ tầng cấp bách như hệ thống giao thông kết nối, công trình xử lý nước thải, thu gom xử lý rác thải; dự án chỉnh trang đô thị...

Cùng với đó, xã, phường cần chủ động đề xuất các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện thực tế từng địa phương, đảm bảo hiệu quả, khả thi và đồng bộ.

Ngày 18-10, khảo sát các dự án đang được quy hoạch tại xã Bình Hiệp và Bình Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao quyết tâm của các địa phương; đồng thời cho rằng, các dự án này có tính khả thi cao, khi đi vào hoạt động sẽ mở ra dư địa phát triển lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Tỉnh sẽ xem xét, kịp thời cập nhật các dự án trọng điểm vào Đồ án Quy hoạch tỉnh; đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư cho những dự án cấp thiết, giúp các địa phương tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới”.