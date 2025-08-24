Phường Quy Nhơn Tây đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế để phát triển nhanh và bền vững

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra vào sáng 24-8.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Huỳnh Thị Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Hồ Thị Kim Thu-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 100 đại biểu đại diện cho 750 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, thứ 6 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây khóa I. ﻿Ảnh: Đoàn Bình

Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ phường Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ (cũ).

Tại Đại hội, bên cạnh việc đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá nhằm tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, phường phấn đấu có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đoàn Bình

Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 13,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 90 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 92,5 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD; đến năm 2030, xóa hộ cận nghèo và tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 98,6%...

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu

﻿chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trí tuệ, tận tâm phục vụ người dân.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai với phương châm “6 rõ”.

Vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn, khơi thông các nguồn lực để tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy công nghiệp, thương mại, dịch vụ làm động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Tập trung phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng và triển khai kế hoạch, giải pháp giảm nghèo bền vững, thúc đẩy giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; bảo đảm tính liên kết vùng và sự thống nhất trong quy hoạch. Đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường có 23 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.