Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Phường Quy Nhơn Tây đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế để phát triển nhanh và bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra vào sáng 24-8.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Huỳnh Thị Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Hồ Thị Kim Thu-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 100 đại biểu đại diện cho 750 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

z6939145208426-1ddd3860304fae963f6c178b0dcb4328.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, thứ 6 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây khóa I. ﻿Ảnh: Đoàn Bình

Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ phường Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ (cũ).

Tại Đại hội, bên cạnh việc đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá nhằm tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, phường phấn đấu có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ.

z6939145192558-0aa0a34f5f426d9bef177ed8f4f2e289.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đoàn Bình

Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 13,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 90 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 92,5 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD; đến năm 2030, xóa hộ cận nghèo và tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 98,6%...

z6939004513157-c35b32c6d8d33cee70ab4eb8c0dc71a0.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu
﻿chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trí tuệ, tận tâm phục vụ người dân.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai với phương châm “6 rõ”.

Vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn, khơi thông các nguồn lực để tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy công nghiệp, thương mại, dịch vụ làm động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Tập trung phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng và triển khai kế hoạch, giải pháp giảm nghèo bền vững, thúc đẩy giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; bảo đảm tính liên kết vùng và sự thống nhất trong quy hoạch. Đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường có 23 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bình Hiệp tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao

Bình Hiệp tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao

Chính trị

(GLO)- Ngày 22-8, Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Một trong những nhiệm vụ Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới là tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I

Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 22-8, Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn mới, quyết tâm đưa các địa phương bứt phá, phát triển.

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 21-8, Đảng bộ xã Đak Rong (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 138 đại biểu đại diện 358 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cát Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đặt ra yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã phát triển nhanh và bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã HRa ra mắt đại hội. Ảnh Xuân Định

Xã Hra phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức. Một trong những chỉ tiêu quan trọng xã đặt ra trong nhiệm kỳ mới là nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%.

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho 487 đảng viên trong Đảng bộ xã. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)-Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất diệt, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Với thiên tài, bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là linh hồn, là ngọn cờ dẫn dắt cuộc Cách mạng đi đến thành công.

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Nhơn Tây lần thứ I vào sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ xã cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Chính trị

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

null