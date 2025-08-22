Thực hiện 4 khâu đột phá, đưa Gia Lai tiến nhanh và bền vững

(GLO)- Để góp phần đưa tỉnh Gia Lai bước sang giai đoạn mới phát triển nhanh, bền vững, Đảng bộ UBND tỉnh xác định 4 khâu đột phá để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Công bố và trao Quyết định thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Hôm nay (22-8), Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới, phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng tại cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh - nơi tập trung đông đảo lực lượng đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, phẩm chất, trực tiếp tham mưu, tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, đặc biệt triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Rà soát, đưa ra kịch bản tăng trưởng

Ngày 1-7-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai. Đảng bộ hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng (gồm 54 đảng bộ và 20 chi bộ), với tổng số 10.813 đảng viên.

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ngay sau khi thành lập, Đảng bộ UBND tỉnh đã bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực.

Lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư nhấn nút khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 vào ngày 19-8. Ảnh: Quân Dương

Kế thừa và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã rà soát kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025, quyết tâm tăng trưởng GRDP cả năm từ 7,3 - 7,6%, phấn đấu đạt 8% trở lên trong điều kiện thuận lợi, góp phần cùng cả nước phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 8,3 - 8,5% và tạo đà tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Thời gian qua, Đảng bộ UBND tỉnh thật sự là trung tâm đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu lực - hiệu quả trong từng nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể.

Một trong những kết quả nổi bật là ngày 19.8 vừa qua, trong 161 dự án trọng điểm của cả nước được khởi công đồng loạt, Gia Lai vinh dự có 6 dự án, chủ yếu về hạ tầng giao thông và công nghiệp.

Các dự án này khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại - dịch vụ và giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.

Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo đồng chí Võ Thị Thu Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh đề ra phương hướng, mục tiêu là quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy.

Tăng cường sức mạnh đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; nêu cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo từng ngành, từng lĩnh vực được phân công, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cấp chính quyền, từ lãnh đạo đến chuyên viên làm việc dưới áp lực lớn, không kể ngày đêm, ngày lễ, ngày nghỉ với tinh thần đổi mới, kiến tạo, phục vụ, “hết việc không hết giờ”… Nhờ đó, KT-XH của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; hoạt động công vụ được duy trì thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, ngày càng đáp ứng yêu cầu người dân và doanh nghiệp, tạo niềm tin và khí thế ngay từ những ngày đầu hình thành Đảng bộ mới”.

Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Để đạt được các mục tiêu đó, đồng chí Phạm Anh Tuấn cho biết Đảng bộ đã định hình 5 trụ cột tăng trưởng kinh tế - xã hội, xác định 4 khâu đột phá để tập trung thực hiện.

Khâu đột phá thứ nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt sáng tạo nội dung 4 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị, làm nền tảng, tạo động lực để tỉnh ta vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh, gọn, mạnh, có nền công vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng xã hội số, chính quyền số; xây dựng hệ sinh thái cho đổi mới sáng tạo; bảo đảm môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch, an toàn cho hoạt động đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao theo phương châm “ lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính”. Nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức ở các cấp chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ ba, tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistics, hạ tầng công nghiệp - thương mại- dịch vụ, hạ tầng số. Ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông kết nối cao nguyên - trung du - đồng bằng- ven biển; hệ thống thủy lợi bảo đảm nhu cầu nước tưới cho vùng trồng, nhất là vùng trồng cây công nghiệp.

Thứ tư, đột phá về cải cách thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh kết hợp đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương. "Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, ngành Nông nghiệp tỉnh đặt mục tiêu xuyên suốt là phát triển nền nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, dịch vụ và thị trường tiêu thụ, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường. Ngành sẽ tiếp tục tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, chuyên canh, gắn với vùng nguyên liệu phục vụ chế biến sâu và xuất khẩu. Triển khai xây dựng đồng bộ các vùng sản xuất quy mô lớn gắn với chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế…". ________________________________ Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Hoàng Linh. "Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong cơ quan hành chính Nhà nước. Cấp ủy phải nắm chắc tình hình, sâu sát nhiệm vụ chuyên môn để kịp thời định hướng, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phải xác định rõ, tổ chức đảng không đứng ngoài, không hành chính hóa, mà phải là trung tâm đoàn kết, là động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ." ________________________________ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Võ Bảo Dũng. "Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ BVĐK trung tâm tỉnh kết nạp 128 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, các chi bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp; phân công nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Định kỳ, cấp ủy làm việc với tổ chức đoàn thể, đảng viên được phân công giúp đỡ để nghe nhận xét đánh giá, kịp thời bổ sung những quần chúng thực sự ưu tú vào nguồn và đưa ra khỏi nguồn những quần chúng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định."

* Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 10 - 10,5%/năm.

- Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 17 tỷ USD.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

- Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%.

- Phấn đấu hằng năm kết nạp trên 3% đảng viên mới trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ; trong đó 65% là ĐVTN.

* Một số chỉ tiêu bổ sung mới so với nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế từ 50% trở lên.

- Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP từ 25 - 30%.

- Hoàn thành trên 11.800 căn hộ nhà ở xã hội.

- Đến năm 2030, phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách; trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

- Đến năm 2030, có 20 doanh nghiệp/nghìn dân.