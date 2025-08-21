Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ PHÙ MỸ NAM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CÔNG HIẾU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của Phù Mỹ Nam-trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài, mở ra thời kỳ mới với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Xã Phù Mỹ Nam có diện tích 85,01 km², dân số 27.030 người. Đảng bộ xã hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng với 1.177 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối diện không ít khó khăn, địa phương vẫn đạt nhiều kết quả toàn diện, khẳng định sức mạnh đoàn kết và quyết tâm đổi mới.

bg6-1-dongbohatang.jpg
Đoàn viên thanh niên xã Phù Mỹ Nam hỗ trợ người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: ĐVCC

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp là thế mạnh, có bước tiến vững chắc nhờ áp dụng kỹ thuật mới, phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại. Các mô hình sản xuất phù hợp thị trường được nhân rộng, nâng cao thu nhập cho nông dân. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, nổi bật là Cụm công nghiệp Đại Thạnh và làng nghề bánh tráng mì chà với hơn 370 hộ tham gia, tạo việc làm cho khoảng 720 lao động.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, nhất là dịch vụ vận tải và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Riêng khu vực Mỹ Hiệp, số hộ kinh doanh dịch vụ tăng từ 625 hộ (năm 2020) lên 675 hộ (năm 2025). Cùng với đó, hạ tầng KT-XH được đầu tư mạnh với hơn 300 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tám, người dân thôn Đại Thuận, bày tỏ: “5 năm qua, xã thay đổi rõ rệt, đường sá khang trang, sản xuất cũng thuận lợi hơn nhiều. Người dân mong xã tiếp tục phát triển cụm công nghiệp để con em có việc làm tại quê hương”.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Đảng bộ xã Phù Mỹ Nam đề ra phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,1%/năm; thu hút thêm 5 dự án đầu tư; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng chủ đạo, bên cạnh đó phát triển nông nghiệp xanh, sạch, ứng dụng công nghệ cao.

Chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Tốc độ tăng trưởng sản phẩm bình quân 10,1%/năm.

- Đến năm 2030, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 30,69%, công nghiệp - xây dựng chiếm 58,11%, dịch vụ chiếm 11,2%.

- Thu ngân sách đạt 45,9 tỷ đồng; doanh thu bán lẻ 5.089 tỷ đồng; thu hút 5 dự án mới…

Định hướng quy hoạch tập trung vào xây dựng trung tâm xã khang trang, hiện đại; phát triển 1 - 2 cụm sản xuất nhỏ thu hút DN; đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, đê kè sông La Tinh, hệ thống cấp nước sạch. Khu vực phía Tây xã hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao; trong khi đó phía Đông tiếp tục xây dựng cụm công nghiệp mới. Đồng thời, xã đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đảng bộ xác định 3 khâu đột phá chiến lược, bao gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng hệ thống hạ tầng KT-XH đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Bùi Quang Nhựt nhấn mạnh: Đảng bộ xã bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác tiềm năng, phát triển Phù Mỹ Nam hài hòa giữa công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sạch, bền vững, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống nhân dân.

Với nền tảng thành tựu đạt được cùng sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Phù Mỹ Nam bước vào nhiệm kỳ mới đầy sáng tạo và quyết liệt hành động để đưa quê hương vươn lên giàu đẹp, văn minh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phường Tam Quan cần quan tâm đến công tác đào đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao

Phường Tam Quan cần quan tâm đến công tác đào đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Quan lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình đề nghị phường cần quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Siu H’Ler giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch

Đồng chí Siu H’Ler giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 189 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Siu H’Ler được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 20-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu xây dựng địa phương trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Chính trị

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã An Lão (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho 927 đảng viên thuộc 35 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội thống nhất mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2027.

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chính trị

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 736 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Một trong những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Chính trị

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển.

Xã Chư Krey phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Chư Krey phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 19-8, Đảng bộ xã Chư Krey (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 119 đại biểu đại diện cho 331 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Trong nhiệm kỳ mới, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Đại hội Đảng bộ xã Krong

Krong tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 297 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

null