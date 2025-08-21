Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của Phù Mỹ Nam-trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài, mở ra thời kỳ mới với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Xã Phù Mỹ Nam có diện tích 85,01 km², dân số 27.030 người. Đảng bộ xã hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng với 1.177 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối diện không ít khó khăn, địa phương vẫn đạt nhiều kết quả toàn diện, khẳng định sức mạnh đoàn kết và quyết tâm đổi mới.

Đoàn viên thanh niên xã Phù Mỹ Nam hỗ trợ người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: ĐVCC

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp là thế mạnh, có bước tiến vững chắc nhờ áp dụng kỹ thuật mới, phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại. Các mô hình sản xuất phù hợp thị trường được nhân rộng, nâng cao thu nhập cho nông dân. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, nổi bật là Cụm công nghiệp Đại Thạnh và làng nghề bánh tráng mì chà với hơn 370 hộ tham gia, tạo việc làm cho khoảng 720 lao động.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, nhất là dịch vụ vận tải và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Riêng khu vực Mỹ Hiệp, số hộ kinh doanh dịch vụ tăng từ 625 hộ (năm 2020) lên 675 hộ (năm 2025). Cùng với đó, hạ tầng KT-XH được đầu tư mạnh với hơn 300 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tám, người dân thôn Đại Thuận, bày tỏ: “5 năm qua, xã thay đổi rõ rệt, đường sá khang trang, sản xuất cũng thuận lợi hơn nhiều. Người dân mong xã tiếp tục phát triển cụm công nghiệp để con em có việc làm tại quê hương”.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Đảng bộ xã Phù Mỹ Nam đề ra phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,1%/năm; thu hút thêm 5 dự án đầu tư; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng chủ đạo, bên cạnh đó phát triển nông nghiệp xanh, sạch, ứng dụng công nghệ cao.

Chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Tốc độ tăng trưởng sản phẩm bình quân 10,1%/năm. - Đến năm 2030, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 30,69%, công nghiệp - xây dựng chiếm 58,11%, dịch vụ chiếm 11,2%. - Thu ngân sách đạt 45,9 tỷ đồng; doanh thu bán lẻ 5.089 tỷ đồng; thu hút 5 dự án mới…

Định hướng quy hoạch tập trung vào xây dựng trung tâm xã khang trang, hiện đại; phát triển 1 - 2 cụm sản xuất nhỏ thu hút DN; đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, đê kè sông La Tinh, hệ thống cấp nước sạch. Khu vực phía Tây xã hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao; trong khi đó phía Đông tiếp tục xây dựng cụm công nghiệp mới. Đồng thời, xã đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đảng bộ xác định 3 khâu đột phá chiến lược, bao gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng hệ thống hạ tầng KT-XH đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Bùi Quang Nhựt nhấn mạnh: Đảng bộ xã bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác tiềm năng, phát triển Phù Mỹ Nam hài hòa giữa công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sạch, bền vững, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống nhân dân.

Với nền tảng thành tựu đạt được cùng sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Phù Mỹ Nam bước vào nhiệm kỳ mới đầy sáng tạo và quyết liệt hành động để đưa quê hương vươn lên giàu đẹp, văn minh.