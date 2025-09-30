Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

KIỀU ANH
(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (diễn ra từ ngày 2-4.10, tại phường Quy Nhơn) là sự kiện chính trị trọng đại, đòi hỏi bảo đảm an ninh, an toàn ở mức tuyệt đối.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Công an tỉnh đã, đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, để giữ vững an ninh trật tự, góp phần vào thành công trọn vẹn của Đại hội.

Chủ động từ sớm, từ xa

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và Tiểu ban phục vụ Đại hội, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt các phòng nghiệp vụ, Công an địa phương chủ động xây dựng kịch bản, phương án cụ thể theo từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách; triển khai các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh các yếu tố phức tạp ảnh hưởng đến Đại hội.

Lực lượng Công an đẩy mạnh việc kiểm tra, đảm bảo an ninh an toàn tại nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: K.A
Trong đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ giữ vai trò chủ công, tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại biểu Trung ương, khách mời, địa điểm tổ chức và các hoạt động trọng điểm: Lễ dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành cũng như Trung tâm Hội nghị tỉnh, nơi diễn ra Đại hội.

Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng-Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) cho biết: “Trong kế hoạch tổng thể, chúng tôi đã dự lường nhiều tình huống và đã có phương án xử lý đối với từng tình huống cụ thể. Trên cơ sở đó, các đơn vị nghiệp vụ bố trí lực lượng phù hợp, diễn tập kỹ lưỡng, bám sát đặc thù từng khu vực và phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng khác. Từng cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ xác định ý thức trách nhiệm, nêu cao tinh thần quyết tâm không để xảy ra bất cứ sự cố hay tình huống bất ngờ nào, dù nhỏ nhất”.

Cùng với đó, các phòng nghiệp vụ khác cũng đồng loạt triển khai các biện pháp phòng ngừa. Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội... tăng cường quản lý đối tượng, kiểm tra cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; kiên quyết đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp giật, ma túy.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm-Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: “Chúng tôi đã quán triệt cán bộ, trinh sát bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, phối hợp chặt với Công an các xã, phường nắm chắc tình hình, nhất là số đối tượng hình sự. Kiên quyết không để tội phạm đường phố lợi dụng thời điểm đông người hoạt động, gây mất ANTT”.

Trên cơ sở các phương án tổng thể, công tác tuần tra, kiểm soát cũng được triển khai phù hợp theo đặc thù địa bàn. Là nơi diễn ra Đại hội với số lượng đại biểu lớn, phường Quy Nhơn được tăng cường lực lượng, kiểm tra, kiểm soát và tuần tra lưu động, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để huy động sức mạnh tổng hợp phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Trong khi đó, là địa phương có gần 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều tín đồ tôn giáo, Công an xã Ia Pa cũng chủ động phối hợp với lực lượng quân sự, dân quân tự vệ và hệ thống chính trị triển khai tuần tra, giám sát các khu vực trọng điểm, xây dựng phương án xử lý kịp thời các tình huống phức tạp. Trung tá Phạm Quang Long, Trưởng Công an xã Ia Pa, cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng các tình huống giả định, chủ động xử lý linh hoạt để đảm bảo ổn định ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh”.

Quyết tâm cao nhất, bảo đảm an ninh tuyệt đối

Nhằm bảo đảm an ninh tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, ứng trực 100% quân số trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban phục vụ Đại hội tiến hành kiểm soát, phân luồng giao thông, bảo đảm thông suốt tại các tuyến trọng điểm, đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động tại nơi lưu trú và quá trình di chuyển của đại biểu.

Lực lượng CA tăng cường công tác tuần tra địa bàn, đảm bảo ANTT từ cơ sở. Trong ảnh: Lực lượng CA tỉnh tuần tra công khai và hoá trang trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: K.A
Trong đó, Cảnh sát cơ động thực hiện công tác tuần tra 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, phân luồng tại các nút giao trọng điểm, bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế tối đa nguy cơ gây mất ổn định. Công tác đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin sai trái, xuyên tạc chống phá được thực hiện quyết liệt, góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh.

Ngoài ra, Công an cơ sở tăng cường quản lý, gọi hỏi, răn đe các đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự; nắm chắc diễn biến tư tưởng, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ vi phạm. Các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện được giải quyết ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” hay tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến Đại hội.

Theo đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi toàn lực lượng phải tập trung cao độ, chuẩn bị bài bản, triển khai đồng bộ các phương án và phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị. “Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và vô hiệu hóa từ sớm mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, xử lý triệt để các yếu tố phức tạp ngay từ cơ sở. Mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội, để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra trang nghiêm, thành công, tạo niềm tin và khí thế sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”-Đại tá Vinh nhấn mạnh.

