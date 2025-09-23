Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

THU HUYỀN
(GLO)- Chiều 23-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ. Các lực lượng, tổ, chốt phải bám sát tuyến, địa bàn, khu vực được giao; kịp thời phát hiện, xử lý ngay những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an ninh thông tin. Mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I diễn ra từ ngày 2 đến 4-10. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội tại phường Quy Nhơn và phường Pleiku.

