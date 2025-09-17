Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 2-4/10/2025

MAI LÂM
(GLO)- Theo thông tri triệu tập của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 2-4/10/2025.

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Gia Lai khóa 2020-2025. Ảnh: H.P

Theo đó, Đại hội tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 2-4/10/2025. Phiên trù bị của Đại hội bắt đầu lúc 14 giờ ngày 2-10; phiên chính thức bắt đầu lúc 7 giờ 30 ngày 3-10.

Đại hội được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, số 01, đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Nội dung Đại hội gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỷ 2025-2030; Cho ý kiến đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thành phần triệu tập dự Đại hội là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; các đại biểu chỉ định chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Đoàn công tác làm việc tại xã Hoài Ân. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại 5 xã phía Đông Gia Lai

(GLO)- Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, ngày 13-9, đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đến kiểm tra tại 5 xã: Ân Tường, Vạn Đức, Ân Hảo, Hoài Ân và Kim Sơn.

Ban Chỉ đạo Diễn tập SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai.

Ban Chỉ đạo SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 11-9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm (SAREX) 2025 đã có buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Gia Lai để thảo luận, thống nhất một số nội dung triển khai cuộc diễn tập tại khu vực tỉnh Gia Lai.

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

(GLO)- Sáng 9-9, tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 ở TP. Osaka (Nhật Bản), Ngày Quốc gia Việt Nam đã khai mạc với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt do đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn có sự góp mặt của nhiều diễn viên, nghệ nhân đến từ tỉnh Gia Lai.

