Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 2-4/10/2025

(GLO)- Theo thông tri triệu tập của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 2-4/10/2025.

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Gia Lai khóa 2020-2025. Ảnh: H.P

Theo đó, Đại hội tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 2-4/10/2025. Phiên trù bị của Đại hội bắt đầu lúc 14 giờ ngày 2-10; phiên chính thức bắt đầu lúc 7 giờ 30 ngày 3-10.

Đại hội được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, số 01, đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Nội dung Đại hội gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỷ 2025-2030; Cho ý kiến đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thành phần triệu tập dự Đại hội là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; các đại biểu chỉ định chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.